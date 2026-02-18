Iniziati i lavori per la piazza

Un intervento atteso e già illustrato nel dettaglio dall’Amministrazione comunale, che ora entra nella sua fase concreta con l’apertura del cantiere.

Come annunciato nelle scorse settimane, lunedì 16 febbraio sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza San Giorgio, cuore storico e simbolico della comunità cuggionese. Un intervento atteso e già illustrato nel dettaglio dall’Amministrazione comunale, che ora entra nella sua fase concreta con l’apertura del cantiere.

La piazza, da sempre spazio di incontro, di feste patronali, di mercati e momenti istituzionali, sarà interessata da un progetto di rinnovamento complessivo che punta a restituirle decoro, funzionalità e maggiore sicurezza, mantenendo al tempo stesso la sua identità storica.

Il progetto, presentato nei mesi scorsi, prevede il rifacimento della pavimentazione, una nuova organizzazione degli spazi e una migliore gestione della viabilità e dei percorsi pedonali. Particolare attenzione sarà riservata alla valorizzazione dell’area antistante la chiesa e agli elementi architettonici che caratterizzano la piazza.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato migliorare la fruibilità quotidiana per residenti, famiglie e attività commerciali; dall’altro rendere Piazza San Giorgio uno spazio ancora più adatto ad accogliere eventi, celebrazioni e manifestazioni che scandiscono la vita del paese.

L’avvio dei lavori comporterà inevitabilmente alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nelle aree limitrofe. Il Comune ha già predisposto un piano di gestione del traffico per limitare i disagi, invitando i cittadini alla collaborazione e alla pazienza durante le settimane di intervento.

Se il cronoprogramma verrà rispettato, la nuova piazza potrà essere riconsegnata alla comunità nei tempi previsti, segnando un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione urbana avviato dall’Amministrazione.

Piazza San Giorgio non è solo uno spazio urbano: è memoria collettiva, è scenario di generazioni che si sono incontrate, è il luogo delle strette di mano, delle feste e delle tradizioni. Intervenire su questo luogo significa mettere mano a un pezzo di storia, con la responsabilità di guardare al futuro senza dimenticare le radici.

Con l’apertura del cantiere si apre dunque una nuova fase per il centro di Cuggiono: un passaggio concreto verso una piazza rinnovata, più accogliente e pronta ad accompagnare la vita del paese negli anni a venire.

