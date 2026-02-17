Nuove panchine per i parchi

Venti installate nelle aree verdi cittadine, altre in arrivo. Un intervento per rafforzare identità, socialità e vivibilità degli spazi pubblici.

Prosegue a Magenta il percorso di valorizzazione degli spazi pubblici, con un nuovo intervento che punta a rendere parchi e aree verdi sempre più accoglienti, riconoscibili e vissuti. In questi giorni sono state infatti installate 20 nuove panchine, parte di una più ampia fornitura che interesserà diversi punti della città.

L’iniziativa si inserisce in una strategia complessiva di riqualificazione dell’arredo urbano, avviata fin dall’inizio del mandato amministrativo, con l’obiettivo di migliorare il decoro e offrire ai cittadini luoghi di sosta e incontro curati e funzionali. Le nuove sedute sono già state collocate in alcune zone particolarmente frequentate: sei al parco di via Bernini, cinque al parco “La Corte” in via Padana Est e due nel parco di via Gessi. A queste si aggiungono ulteriori installazioni nelle aree verdi di via San Damiano, via Cardani e nello spazio antistante le scuole “De Amicis” di via Papa Giovanni Paolo II.

«Prendersi cura del decoro urbano significa prendersi cura della comunità – sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Enzo Tenti –. Con questi interventi vogliamo rendere Magenta sempre più bella e vivibile, valorizzando luoghi che rappresentano punti di riferimento per famiglie, giovani e anziani».

Le nuove panchine non sono solo funzionali, ma anche simboliche. Il loro colore, un rosso rubino che richiama il rosso magenta, rappresenta infatti un elemento distintivo scelto per rafforzare l’identità cittadina. Realizzate con struttura in acciaio zincato e finiture resistenti, sono pensate per garantire durata nel tempo e armonia estetica con l’ambiente circostante.

L’investimento complessivo, interamente sostenuto con risorse comunali, ammonta a circa 30mila euro e prevede la fornitura totale di 40 panchine. Nelle prossime settimane proseguirà il posizionamento delle restanti sedute, completando così un intervento che punta a incentivare la frequentazione dei parchi e favorire momenti di socialità all’aria aperta.

Un gesto concreto, dunque, che va oltre il semplice arredo urbano: un invito a vivere la città, a fermarsi, incontrarsi e riscoprire il valore degli spazi condivisi, tasselli fondamentali per costruire una Magenta sempre più accogliente e a misura di comunità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!