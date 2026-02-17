Il lavoro passa anche dallo smartphone: nasce Afolmet News

Un nuovo servizio informativo su WhatsApp e Telegram per opportunità, formazione e orientamento. Un ponte diretto tra cittadini e mondo del lavoro.

Da lunedì 16 febbraio, a Inveruno, trovare informazioni su lavoro e formazione diventa ancora più semplice e immediato. È infatti partito Afolmet News, il nuovo servizio informativo promosso dal Comune in collaborazione con Afol Metropolitana, pensato per portare opportunità concrete direttamente nelle mani dei cittadini, attraverso i canali digitali più utilizzati.

L’obiettivo è chiaro: avvicinare sempre più persone ai servizi per l’impiego, rendendo l’accesso alle informazioni più rapido, intuitivo e alla portata di tutti. Grazie a questo nuovo strumento, chi è alla ricerca di un’occupazione, desidera migliorare le proprie competenze o vuole restare aggiornato sulle proposte formative del territorio potrà ricevere aggiornamenti puntuali e selezionati.

Il funzionamento è semplice: le notizie e le opportunità curate da Afol Metropolitana saranno diffuse attraverso i canali WhatsApp e Telegram del Comune di Inveruno, strumenti ormai entrati nella quotidianità di molti cittadini. Un modo diretto e immediato per restare informati, senza dover consultare continuamente siti o portali dedicati.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento dei servizi per il lavoro sul territorio, con l’intento di favorire l’incontro tra domanda e offerta e offrire un supporto concreto a chi si trova in un momento di transizione professionale o desidera costruire nuove opportunità per il proprio futuro.

In un contesto in cui il lavoro cambia rapidamente e le competenze richieste evolvono costantemente, strumenti come Afolmet News rappresentano un passo importante per rendere la comunità più informata, consapevole e pronta ad affrontare le sfide del presente. Inveruno compie così un ulteriore passo verso una pubblica amministrazione sempre più vicina alle persone, capace di utilizzare le tecnologie per offrire servizi utili, concreti e accessibili a tutti.

