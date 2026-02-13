Guerra e pace in Palestina

"Palestina, operazioni di pace in un tempo di guerre" si parlerà martedì 17 febbraio alle 21 nella sala consiliare.

Il tema è quantomai attuale e lacerante ed è quindi previsto un ampio uditorio. Di "Palestina, operazioni di pace in un tempo di guerre" si parlerà martedì 17 febbraio alle 21 nella sala consiliare di Arluno. A fornire spunti di riflessione sul tema saranno due volontari dell'operazione Colomba, Maria e Federico che hanno avuto esperienza di volontariato in Cisgiordania nei luoghi di "No other land". La serata si inquadra nell'iniziativa "Dialoghi sulla pace" promossa dal comune.

