meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue, leggera pioggia
Sab, 14/02/2026 - 10:50

data-top

sabato 14 febbraio 2026 | ore 11:34

Guerra e pace in Palestina

"Palestina, operazioni di pace in un tempo di guerre" si parlerà martedì 17 febbraio alle 21 nella sala consiliare.
Attualità - Gaza sotto bombardamenti

Il tema è quantomai attuale e lacerante ed è quindi previsto un ampio uditorio. Di "Palestina, operazioni di pace in un tempo di guerre" si parlerà martedì 17 febbraio alle 21 nella sala consiliare di Arluno. A fornire spunti di riflessione sul tema saranno due volontari dell'operazione Colomba, Maria e Federico che hanno avuto esperienza di volontariato in Cisgiordania nei luoghi di "No other land". La serata si inquadra nell'iniziativa "Dialoghi sulla pace" promossa dal comune.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Accordo per la prevenzione oncologica gratuita
Salute - Prevenzione tumore al seno (Foto internet)
Il servizio gestito da Ccr Insime Ets grazie a Salute Donna di Magenta amplia la sua offerta per il 2026 tra i comuni di Busto Garolfo, Buguggiate, Dairago e Arluno.
Il “Centro del Riuso” è un modello
Busto Garolfo - Il “Centro del Riuso”, inaugurazione
Economia circolare: in arrivo nuove strutture ad Arluno e Casorate: “In un anno sottratti alla discarica 2.151,7 kg di materiale, con un risparmio di 1.398,61 kg di CO2”.
In dialogo con Delpini
Arluno - Mario Delpini dialoga con gli amministratori
Il responsabile della Diocesi meneghina ha dialogato in Municipio con gli amministratori e i sindaci dei comuni appartenenti al Decanato del Villoresi.

Invia nuovo commento