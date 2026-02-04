La Fiamma Olimpica parte da Busto Arsizio

Alle 10.56 il via ufficiale della tappa bustocca della Fiamma di Milano–Cortina 2026: un evento simbolo di sport, comunità e partecipazione.

Mercoledì 4 febbraio sarà una data da segnare in rosso sul calendario per Busto Arsizio. La città sarà infatti protagonista del grande viaggio della Fiamma Olimpica verso i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, accogliendo la partenza ufficiale della tappa bustocca. L’appuntamento è fissato per le ore 10.56, con partenza dall’Oratorio di Beata Giuliana, luogo simbolico e fortemente legato alla vita della comunità. Da qui la Fiamma attraverserà il cuore della città, seguendo un percorso che toccherà alcune delle vie e delle piazze più rappresentative: viale Repubblica, via Quintino Sella, piazza San Michele, piazza Manzoni, via Mazzini, via Bramante, piazza Santa Maria, via Cavour, piazza San Giovanni, via Milano, piazza Garibaldi e corso XX Settembre. Un itinerario che non è solo logistico, ma anche fortemente simbolico: la Fiamma passerà tra quartieri, luoghi di aggregazione, spazi storici e strade quotidiane, portando con sé il messaggio universale dello sport come occasione di incontro, pace e condivisione.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità. In particolare:

Dalle 09:00 alle 11:00: divieto di transito e sosta in via De Sanctis e via Minghetti.

Dalle 09:30 alle 12:30: divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il percorso della Fiamma.

Dalle 10:00 alle 12:30: divieto di transito nelle vie interessate dal passaggio del corteo.

ZTL chiusa anche agli autorizzati tra le 10:00 e le 12:00 in via Bramante, piazza Santa Maria, via Cavour, piazza San Giovanni e via Milano. Saranno inoltre posizionati sbarramenti in diversi punti strategici della città e sarà vietato l’attraversamento della strada durante il passaggio della Fiamma. Al di là degli aspetti organizzativi, la partenza della Fiamma rappresenta per Busto Arsizio un momento di forte valore simbolico. Non solo un grande evento sportivo internazionale, ma un’occasione per sentirsi parte di qualcosa di più grande: un viaggio che attraversa territori, storie e comunità, portando ovunque un messaggio di speranza, impegno e futuro. Mercoledì mattina, dunque, occhi puntati sulla Fiamma: perché, anche solo per qualche minuto, Busto Arsizio sarà una delle capitali olimpiche d’Italia.

