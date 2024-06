Arconate: chiusa la piattaforma ecologica

Martedì 2 luglio la piattaforma ecologica di Arconate sarà chiusa al pubblico per lavori di manutenzione e ammodernamento funzionale.

Martedì 2 luglio la piattaforma ecologica del Comune di Arconate (via degli Aceri) sarà chiusa al pubblico per lavori di manutenzione e ammodernamento funzionale. Sarà effettuata la posa dei cavidotti necessari per collegare elettricamente l’area vasche esterna alla piattaforma e inizieranno anche gli scavi e la realizzazione delle fondamenta, finalizzati all’installazione della pesa.

Si segnala che il martedì è, di norma, il giorno dedicato alle sole utenze non domestiche, che hanno accesso all’impianto dalle 16:30 alle 19:00: non potendo, appunto, accedere martedì 2 luglio, le stesse dovranno necessariamente attendere il martedì successivo (9 luglio) per poter usufruire dell’impianto.

Per informazioni, è sempre possibile contattare il Numero Verde 800- 19.63.63.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!