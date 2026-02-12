meteo-top

"Milano ti ascolto"

Sara Bettinelli ha partecipato all'incontro di Città Metropolitana che promuove un percorso di confronto per rafforzare il ruolo della Città Metropolitana e dare risposte concrete ai Comuni.
Inveruno - Sara Bettinelli con "Milano ti ascolto"

Guardare oltre i confini del singolo Comune, superare le logiche frammentate, costruire una regia condivisa. È da queste premesse che nasce “Milano ti ascolto”, il percorso di confronto promosso da Pierfrancesco Maran con l’obiettivo di ripensare il ruolo e gli strumenti della Città Metropolitana di Milano.

Non un semplice ciclo di incontri, ma un’occasione di analisi strutturata e dialogo tra amministratori, realtà territoriali e cittadini. Il punto di partenza è chiaro: l’area metropolitana milanese rappresenta un sistema complesso, strategico per l’intera Lombardia e per il Paese. Una realtà che, per funzionare davvero, necessita di strumenti adeguati, di una governance capace di coordinare e di norme aggiornate alle sfide contemporanee.

Secondo Bettinelli, serve una visione autenticamente metropolitana. Significa riconoscere che mobilità, ambiente, pianificazione territoriale, servizi sociali e sviluppo economico non possono più essere affrontati in modo isolato. Le dinamiche che attraversano Milano e i suoi Comuni richiedono un approccio integrato, capace di tenere insieme centro e periferie, città e hinterland, grandi numeri e piccole comunità.

Il percorso “Milano ti ascolto” si propone proprio questo: ascoltare i territori per tradurre le esigenze in proposte concrete. Un lavoro che guarda anche agli adeguamenti normativi necessari per rafforzare l’istituzione metropolitana, rendendola pienamente in grado di gestire e coordinare i percorsi territoriali con efficacia e lungimiranza.

In gioco non c’è solo l’efficienza amministrativa, ma la qualità della vita delle comunità. Perché le sfide – dalla transizione ecologica alla coesione sociale, fino alla competitività economica – non si vincono da soli. Richiedono responsabilità condivisa, collaborazione strutturata e una capacità decisionale che sappia mettere al centro il bene comune.

“Milano ti ascolto” diventa così un invito a partecipare e a contribuire a una visione più ampia, in cui ogni territorio possa sentirsi parte di un progetto collettivo. Una scommessa sulla cooperazione istituzionale e sulla forza di un’area metropolitana che, se ben coordinata, può davvero rappresentare un motore di sviluppo e innovazione.

