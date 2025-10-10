Tina Parotti alla Giornata del Contemporaneo

Protagonista della due giorni è stata Tina Parotti, artista arconatese di talento, che ha guidato i visitatori in un vero e proprio viaggio tra emozione, colore e riflessione.

Arconate ha risposto con entusiasmo alla ventunesima edizione della Giornata del Contemporaneo, l’iniziativa nazionale promossa da AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani) con il sostegno del Ministero della Cultura, che ogni anno apre gratuitamente le porte di musei, gallerie e spazi espositivi in tutta Italia per avvicinare il grande pubblico al linguaggio dell’arte contemporanea. Anche il Comune ha voluto essere protagonista di questa importante manifestazione, ospitando nei giorni 4 e 5 ottobre, dalle 14.00 alle 18.00, un evento speciale presso il suggestivo Palazzo Taverna. Protagonista della due giorni è stata Tina Parotti, artista arconatese di talento, che ha guidato i visitatori in un vero e proprio viaggio tra emozione, colore e riflessione, offrendo uno sguardo personale e intenso sul contemporaneo. Le sue opere, ricche di vitalità e profondità espressiva, hanno saputo coinvolgere e incuriosire il pubblico, offrendo un’esperienza sensoriale capace di unire estetica e pensiero. Per chi non avesse avuto l’occasione di visitare la mostra durante i mesi estivi, l’evento ha rappresentato un’opportunità imperdibile per riscoprire da vicino il lavoro di un’artista locale e, al tempo stesso, partecipare a un’iniziativa culturale di respiro nazionale. Con il suo patrimonio storico e artistico, Palazzo Taverna si è rivelato ancora una volta cornice ideale per un incontro tra tradizione e contemporaneità, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere eventi di qualità, capaci di valorizzare gli artisti del territorio. Un fine settimana dedicato all’arte e alla bellezza, che ha avvicinato cittadini e visitatori al linguaggio del presente, ricordando quanto la cultura possa essere un ponte tra persone, luoghi ed emozioni.

