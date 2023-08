Investito un bambino

Poco dopo le 20 di sera un gravissimo incidente è avvenuto in via Sant'Umberto, zona stazione, a Turbigo: un bambino di quattro anni è stato investito da un auto di passaggio.

Un ennesimo fatto di cronaca che sta facendo preoccupare l'intera comunità turbighese. Poco dopo le 20 di sera un gravissimo incidente è avvenuto in zona Allea, a Turbigo: un bambino di quattro anni è stato investito da un auto di passaggio. Non si hanno ancora dettagli sull'esatta dinamica di quanto avvenuto. Per la gravità dell'impatto si è richiesto l'intervento dell'elisoccorso (inizialmente con il pronto intervento dei medici calati direttamente in volo) che, una volta stabilizzato il bambino, ha provveduto al trasporto, molto probabilmente al Niguarda di Milano. Intervenuti sul posto diversi mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine.

(foto di repertorio)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!