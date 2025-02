Furti nei supermercati

Alcune settimane fa i negozi, poi le case, ora i supermercati: prosegue l'ondata di furti nel territorio. Ora presi di mira il Tigros di Ferno e l'Unes di Turbigo.

Due furti notturni hanno colpito i supermercati Tigros di Ferno e Unes di Turbigo, causando ingenti danni economici e mettendo in allerta le forze dell'ordine. I malviventi, con azioni rapide e mirate, sono riusciti a sottrarre ingenti somme di denaro, lasciando dietro di loro solo danni e preoccupazione.

Nella notte tra domenica e lunedì, una banda composta da almeno tre persone ha preso di mira il supermercato Tigros situato sulla Strada Provinciale 40, all’ingresso del paese di Ferno. I ladri hanno sfondato le porte d’ingresso con una tecnica da “spaccata” e si sono diretti immediatamente verso la cassaforte. Dopo averla sradicata, l’hanno caricata su un furgone e si sono dati alla fuga. Il bottino del colpo ammonta a circa 40mila euro, mentre i danni alla struttura si contano nell’ordine di migliaia di euro.

Le indagini sono state subito avviate dai Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza del supermercato e delle zone limitrofe per cercare di identificare i responsabili.

Solo pochi giorni dopo, un altro colpo è stato messo a segno ai danni del supermercato Unes di Turbigo, situato in via Milano. Nella notte di venerdì 14 febbraio 2025, intorno alle 2.30, i malviventi hanno sfruttato il buio per forzare una delle vetrate laterali secondarie dell’edificio. Una volta dentro, si sono diretti verso la cassa continua, prelevandola e dandosi immediatamente alla fuga.

Anche in questo caso, il danno economico è notevole, sebbene non siano ancora state rese note cifre precise sul bottino. Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere elementi utili alle indagini e individuare eventuali collegamenti tra i due episodi.

Questi episodi di furto notturno destano grande preoccupazione tra i commercianti e i residenti delle aree colpite. Le modalità simili dei due furti fanno pensare a una banda ben organizzata, capace di agire con estrema rapidità e precisione.

Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e le attività investigative per risalire ai responsabili e prevenire ulteriori episodi simili.

