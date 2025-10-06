Una cena “letteraria” con Alessandro Manzoni

La serata fa parte del più ampio progetto “Castano, luogo di interesse manzoniano”, che da tempo valorizza i legami tra lo scrittore milanese e la città.

Una serata diversa dal solito, tra pagine di letteratura e piatti d’altri tempi. È quella che si è vissuta sabato 4 ottobre a Villa Rusconi, dove l’Associazione Culturale Inventario dei Ricordi ha dato vita all’iniziativa “A tavola con I Promessi Sposi”. Un evento originale e curato nei dettagli che ha permesso ai partecipanti di sedersi, idealmente, alla stessa tavola di Alessandro Manzoni, riscoprendo i cibi, le abitudini e le atmosfere narrate nel celebre romanzo.

La serata fa parte del più ampio progetto “Castano, luogo di interesse manzoniano”, che da tempo valorizza i legami tra lo scrittore milanese e la città. Tra curiosità storiche, letture e racconti, i presenti hanno potuto fare un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, scoprendo come la cucina potesse essere specchio della società e delle differenze sociali descritte ne I Promessi Sposi.

Un modo affascinante e conviviale per riscoprire il Manzoni, avvicinandolo alla quotidianità e rendendo la cultura un’esperienza viva, fatta di parole… ma anche di sapori.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!