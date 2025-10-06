meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno
Mar, 07/10/2025 - 07:20

data-top

martedì 07 ottobre 2025 | ore 07:56

Una cena “letteraria” con Alessandro Manzoni

La serata fa parte del più ampio progetto “Castano, luogo di interesse manzoniano”, che da tempo valorizza i legami tra lo scrittore milanese e la città.
Castano Primo - Cena dei Promessi Sposi, ottobre 2025

Una serata diversa dal solito, tra pagine di letteratura e piatti d’altri tempi. È quella che si è vissuta sabato 4 ottobre a Villa Rusconi, dove l’Associazione Culturale Inventario dei Ricordi ha dato vita all’iniziativa “A tavola con I Promessi Sposi”. Un evento originale e curato nei dettagli che ha permesso ai partecipanti di sedersi, idealmente, alla stessa tavola di Alessandro Manzoni, riscoprendo i cibi, le abitudini e le atmosfere narrate nel celebre romanzo.

La serata fa parte del più ampio progetto “Castano, luogo di interesse manzoniano”, che da tempo valorizza i legami tra lo scrittore milanese e la città. Tra curiosità storiche, letture e racconti, i presenti hanno potuto fare un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, scoprendo come la cucina potesse essere specchio della società e delle differenze sociali descritte ne I Promessi Sposi.

Un modo affascinante e conviviale per riscoprire il Manzoni, avvicinandolo alla quotidianità e rendendo la cultura un’esperienza viva, fatta di parole… ma anche di sapori.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Shekinah per il Santo Crocifisso
Cultura - Gruppo Shekinah
Il coro, con oltre un centinaio di giovani, si esibirà questa sera intrecciando musica e preghiera in uno stile capace di coinvolgere e toccare il cuore.
Un settembre di eventi e tradizioni
Bernate Ticino - Un momento di una regata storica
Dalla processione e la regata sul Naviglio a Bernate Ticino alla Sagra del Baragioeu di Cuggiono, alle feste a Castano Primo, Corbetta e Cusago: tanti eventi tra tradizione, sapori e musica.
L’Ingegnere di Dio: la storia di Eugenio Villoresi
Castano Primo - presentazione del libro di Valerio Villoresi
L'evento organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione “Inventario dei Ricordi” ha visto la partecipazione di Valerio Villoresi, autore e nipote di Eugenio.

Invia nuovo commento