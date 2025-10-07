“Tra Sorriso e Incanto”: all’Auditorium Paccagnini una nuova stagione di emozioni

Un cartellone ricco e variegato, firmato dalla Cooperativa Fiore che Ride ETS, che continua a unire arte, cultura e inclusione sociale. Si inizia venerdì 10 ottobre con “Melodie di Pace”.

Luci accese, sipario pronto ad alzarsi e una promessa nel titolo: “Tra Sorriso e Incanto”. È la nuova stagione 2025/2026 dell’Auditorium Angelo Paccagnini di Castano Primo, presentata ufficialmente mercoledì 1° ottobre nella sala al piano superiore della struttura di piazza XXV Aprile.

Un cartellone ricco e variegato, firmato dalla Cooperativa Fiore che Ride ETS, che continua a unire arte, cultura e inclusione sociale, confermando l’Auditorium come uno dei poli culturali più vivaci del territorio castanese.

«L’auditorium – ha commentato l’assessore alla Cultura Maurizio Del Curto – è sempre più punto di riferimento per il territorio, un vero centro culturale, aperto e vissuto ben oltre i giorni di spettacolo».

Per il direttore artistico Flavio Milan, la direzione è chiara: «La crescita del pubblico e la qualità delle proposte ci spingono a guardare sempre più in alto. In pochi giorni abbiamo già registrato decine di abbonamenti e carnet: un segnale forte, che testimonia l’affetto del pubblico».

Undici spettacoli serali, sei fuori abbonamento e tre pomeridiani per famiglie: il programma del Paccagnini è un viaggio tra musica, comicità, danza e teatro, sempre all’insegna della qualità e dell’emozione.

Si parte venerdì 10 ottobre con “Melodie di Pace”, concerto benefico per Emergency con i The Simple Singers Choir e il pianista Alessio Penzi (fuori abbonamento, ingresso a offerta libera).

Il 17 ottobre debutta invece il laboratorio di cabaret “Fin che la barca va” con la vulcanica Debora Villa, che coinvolgerà il pubblico con improvvisazioni, barzellette e racconti spontanei, in un clima di pura leggerezza.

Segue 1° novembre con “Niente progetti per il futuro”, divertente e ironico spettacolo con Lorenzo Cordara e Max Pisu, vincitore del Premio Flaiano 2009.

Il 15 novembre spazio alla musica con “Me Elton John”, produzione della Compagnia della Torre, un omaggio live al celebre artista con quindici elementi tra musicisti, coristi e attori.

Il 12 dicembre sarà invece la volta di Antonio Provasio, Maicol Trotta ed Enrico Dalceri, che svestiranno i panni dei Legnanesi per portare in scena la commedia “Pane e zucchero”.

Con il nuovo anno, il 9 gennaio, torna la grande danza con il balletto classico “Lo Schiaccianoci” a cura del Centre du Ballet, per un appuntamento natalizio ormai tradizionale.

Il 29 gennaio il pubblico entrerà “A casa Morandi” con Marco e Marianna Morandi, figli del celebre Gianni, in un viaggio musicale tra ricordi e aneddoti di famiglia.

Due serate speciali celebreranno i grandi cantautori italiani:

il 14 febbraio, “È l’amore che ci salverà”, omaggio a Lucio Dalla firmato dalla compagnia La Quarta Luna;

il 7 marzo, “Alice non lo sa”, spettacolo dedicato ai 50 anni di “Rimmel” di Francesco De Gregori con la band genovese La Storia siamo noi.

A marzo il sorriso sarà tutto al femminile con “Infinity Scemette” (13 marzo), mentre il 18 aprile toccherà alla compagnia “di casa” Il Punto, che in occasione dei 30 anni di attività porterà in scena “Verso l’ora zero” di Agatha Christie, nel segno della tradizione teatrale castanese.

Gran finale il 16 maggio con “EmozionalMente”, commedia brillante della Compagnia Esplorattori, per chiudere la stagione con un altro sorriso.

Tra gli appuntamenti speciali fuori abbonamento, spiccano il concerto gospel natalizio dei Joyful Singers (20 dicembre) e il Gala di danza “Ballando sotto l’albero” (21 dicembre, ore 18), con la partecipazione delle scuole ospiti, Spid Dance Academy e Michela Boschetto.

Tre gli spettacoli pomeridiani per famiglie, in programma il 9 novembre, 7 dicembre e 22 febbraio (tutti alle ore 17).

Grazie al contributo della Fondazione Comunitaria Ticino Olona, proseguiranno anche le matinée teatrali dedicate alle scuole con trasferte in autobus a Milano, che nella passata stagione hanno coinvolto oltre 2.000 bambini del Castanese e dei territori limitrofi.

Da segnalare inoltre il successo dello spettacolo “Io, il favoloso Gianni” – prodotto da Fiore che Ride – inserito nel cartellone del Premio Gianni Rodari di Varese.

Accanto alla stagione teatrale, torna anche il Cineforum con dodici titoli e quattro serate di approfondimento “fuori sala” dedicate a temi sociali: dipendenze, malattie, guerra e condizione femminile.

Il primo appuntamento sarà lunedì 20 ottobre con “The Gambler”, seguito da un dibattito sulla prevenzione del gioco d’azzardo guidato da Elisa Casini della cooperativa Albatros, nell’ambito del festival diffuso sul tema in corso tra Milano e Lodi.

Un programma intenso e aperto a tutti, dove il “sorriso” della leggerezza incontra l’“incanto” dell’arte e delle emozioni condivise.

Per informazioni e prenotazioni: 351 5827607 o info [at] fiorecheride [dot] it

