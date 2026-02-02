Crespi candidato per il centrodestra

Avvocato e già nell'amministrazione Locati. Presentazione ufficiale martedì 10 febbraio in un bar del centro. "Una coalizione per rilanciare il paese con visione e pragmatismo".

In vista delle prossime elezioni comunali, il centrodestra di Cuggiono, insieme a diverse componenti civiche del territorio, hanno scelto di fare un passo condiviso: unire le forze per costruire un progetto amministrativo comune, capace di guardare al futuro con concretezza e spirito di servizio.

La nuova coalizione ha individuato all’unanimità il proprio candidato sindaco in Riccardo Crespi, avvocato, nato e residente a Cuggiono, figura da sempre legata alla comunità locale. Una scelta che punta su una conoscenza diretta del territorio e delle sue trasformazioni, maturata anche attraverso l’esperienza amministrativa e il confronto costante con istituzioni ed enti sovracomunali.

Secondo quanto emerge dall’invito alla stampa diffuso in queste ore, la candidatura di Crespi rappresenta il punto di partenza di un percorso di rinnovamento che intende rispondere alle criticità che, negli ultimi anni, hanno progressivamente indebolito il tessuto sociale ed economico del paese. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare una percezione di “spegnimento” della comunità, restituendo energia, progettualità e una visione condivisa per il futuro.

La coalizione – politica e civica – si propone così di costruire una squadra di persone competenti e motivate, in grado di affrontare con pragmatismo le sfide che attendono Cuggiono: dai servizi ai cittadini alla valorizzazione del territorio, passando per lo sviluppo delle relazioni sovracomunali e il rafforzamento della partecipazione.

Per presentare ufficialmente il candidato e aprire un primo momento di confronto pubblico, i rappresentanti dei gruppi politici e civici hanno invitato la stampa ad un incontro in programma martedì 10 febbraio alle ore 18.30 presso il Bar Luiami di Ivano Mandelli, in piazza San Giorgio 25.

