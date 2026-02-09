PL da Abbiategrasso a Livigno

Agenti della Polizia Locale impegnati per tutto febbraio nella gestione della sicurezza durante i Giochi Invernali.

C’è anche un tassello di Abbiategrasso dentro l’imponente macchina organizzativa delle Olimpiadi Invernali. Mentre lo sguardo del mondo è puntato sulle gare tra freestyle e snowboard, sulle nevi di Livigno opera silenziosamente una squadra di agenti della Polizia Locale abbiatense, chiamata a garantire sicurezza e fluidità in uno dei contesti più complessi e affollati dell’evento.

Il loro compito è tutt’altro che secondario: presidiare la viabilità urbana e le principali direttrici di collegamento tra Milano, Bormio e Livigno, dove in queste settimane transitano atleti, staff, delegazioni e migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Un lavoro di precisione, fatto di presenza costante e capacità di intervento, fondamentale per il buon funzionamento della manifestazione.

La missione, iniziata con l’avvio ufficiale dei Giochi, proseguirà per l’intero mese di febbraio ed è stata pianificata nei dettagli. Gli agenti, partiti su base volontaria, operano a rotazione settimanale in coppia, così da garantire il presidio olimpico senza ridurre i servizi ordinari sul territorio di Abbiategrasso. Complessivamente, ogni operatore sarà impegnato per quindici giorni effettivi.

Un aspetto rilevante riguarda anche la sostenibilità economica dell’operazione: l’attività non comporta alcun onere per le casse comunali. Grazie all’accordo con la Provincia di Sondrio, ente capofila, tutte le spese – dalle indennità al vitto, fino alla dotazione tecnica e all’abbigliamento termico – sono interamente coperte.

Vedere le divise della Polizia Locale di Abbiategrasso operare in un palcoscenico internazionale come quello dei Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 è motivo di orgoglio per l’intera comunità. Un contributo concreto, lontano dai riflettori delle competizioni, ma essenziale per garantire sicurezza, ordine e accoglienza in uno degli appuntamenti sportivi più importanti degli ultimi anni.

