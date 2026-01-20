Endoscopia con l'IA

Nuovo sistema di Intelligenza Artificiale, una tecnologia avanzata che supporta l’endoscopia digestiva attraverso l’elaborazione in tempo reale.

Nei giorni scorsi è stata completata l’installazione, presso i Presidi Ospedalieri di Magenta e Legnano, del nuovo sistema di Intelligenza Artificiale, una tecnologia avanzata che supporta l’endoscopia digestiva attraverso l’elaborazione in tempo reale su infrastruttura cloud.

Il sistema utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la rilevazione e la caratterizzazione dei polipi del colon, inclusi quelli ad alto rischio e di difficile individuazione, supportando l’endoscopista durante l’esame come un vero e proprio “secondo paio di occhi”.

In particolare, la piattaforma consente:

• il rilevamento automatico dei polipi durante la colonscopia;

• la caratterizzazione in tempo reale delle lesioni (adenoma vs non adenoma);

• il supporto alla valutazione della pulizia intestinale, riducendo il rischio di lesioni non visualizzate;

• un significativo incremento nella detection di adenomi piatti, lesioni serrate sessili e polipi di piccole dimensioni.

L’adozione di questa soluzione colloca l’ASST Ovest Milanese tra i primi centri al mondo ad implementare una tecnologia di questo tipo e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica finalizzato a migliorare l’accuratezza diagnostica, la sicurezza delle procedure e l’appropriatezza dei percorsi di cura.

Un sentito ringraziamento al Team Clinico con il Dott. Pietro Gambitta e il Dott. Giuseppe Ursini e a tutto il team tecnico.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!