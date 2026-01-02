Alle 11.56 di giovedì 1 gennaio, infatti, è venuto alla luce Stefano, il primo nato dell’anno nei punti nascita dell’ASST Ovest Milanese.

Il 2026 si apre con una notizia che profuma di speranza e futuro all’Ospedale di Legnano. Alle 11.56 di giovedì 1 gennaio, infatti, è venuto alla luce Stefano, giovane cuggionese, il primo nato dell’anno nei punti nascita dell’ASST Ovest Milanese. Un vagito speciale, accolto con l’emozione che da sempre accompagna l’arrivo di una nuova vita, ancor più significativo perché segna simbolicamente l’inizio di un nuovo anno.

Ad attendere Stefano in reparto non c’erano solo le cure attente del personale sanitario, ma anche un gesto di grande tenerezza: una copertina realizzata e donata dall’associazione Cuore di Maglia, con cucito sopra il numero 1, a ricordare il primato di questo piccolo grande protagonista del Capodanno legnanese. Un segno semplice, ma capace di raccontare l’attenzione e la rete di solidarietà che ruota attorno ai reparti di maternità.

Il bilancio delle nascite conferma l’importanza dei punti nascita del territorio: nel corso del 2025, l’ASST Ovest Milanese ha superato quota 2mila nuovi nati, di cui ben 1.173 solo a Legnano. Numeri che testimoniano la centralità di questi servizi per tante famiglie dell’Altomilanese e del Magentino.

La cicogna ha fatto tappa anche all’Ospedale di Magenta, dove gli ultimi vagiti del 2025 sono stati quelli dei gemellini Elodie e Daniel. Il primo nato del 2026, invece, è Matteo, venuto alla luce alle 11.39, pochi minuti prima di Stefano.

Storie diverse, unite dallo stesso filo: quello della vita che ricomincia, portando con sé speranza e fiducia. Un inizio d’anno che, tra Legnano e Magenta, si apre nel segno più bello possibile. Auguri di cuore a tutti i genitori e ai loro piccoli!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!