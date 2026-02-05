Presidenti e Reali per le Olimpiadi

In arrivo delegazioni internazionali per i Giochi: chiusure temporanee e invito a pianificare gli spostamenti nella mattinata del 5 febbraio.

In vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, l’area attorno all’aeroporto di Malpensa si prepara a una giornata di misure straordinarie per la sicurezza. Mercoledì 5 febbraio sono infatti attese importanti delegazioni internazionali, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità che interessa lo scalo e le principali arterie di collegamento.

Le decisioni sono state definite nel corso di un tavolo tecnico in Prefettura e prevedono, tra gli interventi principali, la chiusura temporanea di tratti della superstrada SS336 e di alcuni raccordi autostradali, soprattutto in direzione Milano, nella fascia compresa tra le 10.50 e le 12.30.

Tra gli arrivi più rilevanti della giornata figurano esponenti di primo piano della scena internazionale, come il vicepresidente statunitense JD Vance, accompagnato dalla moglie Usha e dal segretario di Stato Marco Rubio, oltre ai reali dei Paesi Bassi, al presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin e al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

Nel dettaglio, i provvedimenti interesseranno diversi segmenti della 336 e delle autostrade connesse, con chiusure e deviazioni presidiate dalle forze dell’ordine e dalle polizie locali dei Comuni di Somma Lombardo, Cardano al Campo, Gallarate e Busto Arsizio. L’obiettivo è garantire spostamenti in totale sicurezza alle delegazioni, riducendo al minimo i rischi per la circolazione ordinaria.

Alle cittadine e ai cittadini che si muovono nell’area, l’invito è a programmare con attenzione i propri spostamenti, evitando se possibile la zona della superstrada nelle ore centrali della mattinata e scegliendo itinerari alternativi con anticipo. Particolare attenzione viene richiesta anche in prossimità degli svincoli, dove il traffico potrà essere deviato sulla viabilità urbana, con inevitabili rallentamenti nei centri abitati limitrofi.

Una giornata complessa dal punto di vista logistico, che rappresenta però un passaggio significativo nel percorso di avvicinamento a un evento di portata mondiale, destinato a porre ancora una volta il territorio sotto i riflettori internazionali.

