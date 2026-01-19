“Barchitettura” incontri e mostre

Un appuntamento che, dal 5 all’8 febbraio, porterà in città incontri, mostre e momenti di approfondimento dedicati all’Architettura.

Un nuovo tassello si aggiunge al già ricco mosaico culturale di Busto Arsizio. Si chiama “Barchitettura – Dialoghi sulla contemporaneità” ed è il nuovo festival voluto dall’Assessorato alla Cultura guidato da Manuela Maffioli. Un appuntamento che, dal 5 all’8 febbraio, porterà in città incontri, mostre e momenti di approfondimento dedicati all’Architettura, disciplina che – come sottolineano gli organizzatori – sa unire tecnica, creatività ed estetica, in una continua ricerca dell’equilibrio tra utile e bello.

Con questo festival, Busto Arsizio amplia ulteriormente la propria offerta culturale: sono infatti 14 i festival cittadini, e “Barchitettura” si inserisce in questo panorama con una proposta unica sul territorio e tra le poche in Lombardia a concentrarsi sul tema.

Il festival nasce con un obiettivo chiaro: non parlare solo agli addetti ai lavori, ma offrire alla comunità uno strumento di conoscenza e crescita.

“Come tutti gli altri festival cittadini sarà uno strumento di conoscenza e crescita culturale aperto a tutti – spiega l’assessore Maffioli –. Sarà un festival di ampio respiro, grazie alle eccellenti collaborazioni, e fa intuire anche un ampliamento al territorio provinciale per i prossimi anni”.

Fondamentali, infatti, le partnership di altissimo livello che hanno reso possibile l’iniziativa:

Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, Politecnico di Milano, Università LIUC di Castellanza e Liceo Artistico Candiani. Un lavoro corale che garantisce al festival un solido fondamento scientifico e una pluralità di approcci e contenuti.

Uno dei momenti centrali sarà la mostra dedicata a Enrico Richino Castiglioni, architetto bustocco che ha lasciato un segno importante nella storia urbanistica della città.

Dal 7 febbraio al 1 marzo, presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna, sarà possibile visitare l’esposizione “Enrico Castiglioni. Città, architettura, comunità”. A lui sarà inoltre dedicata una nuova mappa tematica della collana “Percorsi urbani”, realizzata dagli uffici musei e didattica museale, per raccontare e valorizzare il patrimonio architettonico cittadino.

Alla presentazione ufficiale alla stampa hanno partecipato, insieme all’assessore Maffioli, anche Paola Bassani (Ordine Architetti Varese), Barbara Galli (Politecnico di Milano), Laura Ballestra (Biblioteca LIUC), Anna Fumagalli (Liceo Candiani) e la squadra dell’Assessorato alla Cultura.

Un festival che, dunque, guarda al futuro, ma parte dalle radici e dalle eccellenze locali, con l’intento di coinvolgere cittadini, studenti e professionisti in un dialogo aperto sulla contemporaneità.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito del Comune di Busto Arsizio.

