'Il maggio dei libri' a Magenta

Anche quest'anno la Biblioteca Comunale Fallaci aderisce alla campagna nazionale di promozione della lettura che per quest'anno prende il nome di 'Se leggi sei forte!', con una serie di appuntamenti su tutto il mese di maggio.

Anche quest'anno la biblioteca comunale Oriana Fallaci aderisce alla campagna nazionale di promozione della lettura, organizzata dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), denominata ‘l Maggio dei libri’, che iniziata il 23 aprile, Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore promossa dall’UNESCO, e che si concluderà il 31 maggio.

Il titolo istituzionale scelto per la rassegna nazionale di quest’anno è ‘Se leggi sei forte’ prevedendo tre filoni su cui sviluppare gli interventi: “la forza delle parole”, “i libri quelli forti”, “forti come le rime”.

La biblioteca comunale di Magenta per quest'anno propone sette incontri letterari realizzati in collaborazione con le librerie cittadine, firmatarie del Patto per la Lettura del Comune di Magenta, secondo il seguente calendario:

• sabato 6 maggio ore 10:00 in biblioteca, “Letture in tazza”;

• venerdì 12 maggio ore 18:00 in biblioteca incontro con l’autore Alberto Schiavone che presenta il libro ‘Non esisto’;

• sabato 13 maggio ore 10:30 in biblioteca incontro con l’autrice Sara Magnoli che presenta il libro ‘Se è così che si muore’;

• giovedì 18 maggio ore 18:00 in Casa Giacobbe lectio magistralis dell’autrice sarda Elvira Serra su Grazia Deledda, in collaborazione con il Gruppo di Lettura Rosso Magenta e il Circolo Culturale Sardo ‘Grazia Deledda’;

• venerdì 19 maggio ore 18:00 in biblioteca incontro con l’autore Marco Giangrande che presenta il libro ‘Che male c’è’;

• venerdì 26 maggio ore 18:00 in biblioteca incontro con l’autrice Maria Luisa Busti che presenta il libro ‘Un grido contro’;

• sabato 27 maggio ore 10:00 in biblioteca poesie in salotto ‘BenEssere in poesia, quando le parole curano l'anima’.

