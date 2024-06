E’ stato presentato domenica 2 giugno presso Casa Giacobbe in via IV Giugno a Magenta, il pannello color Magenta realizzato dagli oltre 400 alunni e alunne della scuola primaria “Santa Caterina da Siena”.

In occasione dell'anno dedicato al colore Magenta, nell’anno scolastico 2023/2024 la scuola primaria "Santa Caterina da Siena" ha coinvolto i suoi 414 alunni e alunne in un percorso interdisciplinare. “Un colore, una storia, una città” è il progetto che aveva l’obiettivo di rendere più concreto ed evidente per i piccoli il legame della città al colore che porta il suo nome. 20 tasselli compongono l’immagine di Casa Giacobbe, simbolo della pagina di storia di 165 anni fa. Ogni tassello è stato colorato con una tecnica diversa, anche polimaterica, ma con un unico colore.

“Il pannello rappresenta il frutto del lavoro svolto in classe per far conoscere la storia della città e del colore che ne porta il nome, creando così un legame con il territorio più consapevole. La partecipazione di tutti è un valore aggiunto accanto alla collaborazione tra la scuola e le istituzioni come la ProLoco e il Comune”, ha affermato il Dirigente Scolastico Davide Basano.

Dopo un approfondimento tecnico e sui contenuti, gli alunni con tanta fantasia hanno prodotto un'opera collettiva che ha unito così Storia e Arte. Un modo per conoscere le radici di valori condivisi e apprezzare al contempo il territorio in cui si vive. “Ringrazio quindi la ProLoco per la disponibilità ad accogliere questa opera proprio in un’occasione importante come la celebrazione del 165° anniversario della Battaglia del 4 Giugno 1859, giornata molto significativa e partecipata in tutta la città”.

Alla realizzazione hanno partecipato tutte le classi della scuola primaria "Santa Caterina da Siena". Il pannello resterà in esposizione a Casa Giacobbe fino al 9 giugno (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00), poi sarà esposto all’interno della scuola.

Si ringraziano per il supporto tecnico Olivares di Robecco e CinefotoCattaneo per la fotografia.

