'Tuttonatura' a Legnano

TUTTONATURA Festamercato la tradizionale e grande manifestazione della Cooperativa sociale Circolo Fratellanza e Pace di Legnano, torna in Piazza Mercato a Legnano.

La prima edizione di questo 2023 vedrà la presenza del Mercato dei produttori, delle aziende agricole e delle associazioni di volontariato che hanno aderito.

Come sempre, abbiamo voluto salvaguardare il lavoro dei piccoli produttori, delle aziende agricole e dei piccoli artigiani, farli venire in piazza a proporre i loro buoni prodotti.

I protagonisti della giornata saranno gli espositori del mondo del biologico e dell'ecosostenibile, con prodotti provenienti da diverse Regioni italiane: Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino, Emilia, Valtellina, Sicilia, Puglia.....

I visitatori tra tanti prodotti troveranno il buon olio e le mandorle di Bio Vassallo, il miele bio di Apicoltura Mattia e di Moretti Paolo, gli squisiti formaggi della Società Agricola delle Tre Cascine, i dolci siciliani di Isola dolce, confetture e conserve, frutta e verdura, frutta secca, funghi, zafferano, riso e liquirizia.....

Ma non solo... troverete salumi, olive, taralli pugliesi, nocciole, i buoni vini di Crosio, le spezie e il tea da tutto il mondo di Enodia...

Cosmetici, erbe e rimedi naturali, stoffe e indumenti del miglior cotone e lana non trattati, oggetti e indumenti in feltro e lana cotta...

E poi Bijoux, candele, lavori fatti di legno e accessori di cuoio.

Il cibo è un elemento che unisce, e anche al Tutto Natura arriva ancora una volta questo messaggio. Sarà presente Maya con il suo stand Caviar con prodotti tipici Ucraini, Russi,Polacchi, Moldavi, Giorgiani.

Ci sarà anche la presenza di alcune associazioni di volontariato del territorio, tra cui la L’Auser, L’Anpi, Spazio Ars, Emergency, Amnesty, Cooperativa Sociale la Ruota...

Venite a provare i buonissimi prodotti delle piccole aziende agricole, arrivati dai campi coltivati con tanta passione per la terra, dalle stalle con gli animali allevati con rispetto.

"Venite a sentire i profumi di spezie, di erbe, di verdura e frutta, e di cannoli siciliani... - commentano gli organizzatori - Vi aspettiamo al Tuttonatura!"

E’ previsto il tradizionale punto ristoro del Circolone, per una pausa golosa!

