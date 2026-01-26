Lo sport riparte e fa squadra

Avvio d'anno intenso per gli atleti e le squadre della SOI: Volley, basket e atletica inaugurano il nuovo anno con entusiasmo, risultati e nuovi volti.

Con l’inizio del nuovo anno la SOI Inveruno torna a riempire palestre, campi e piste con quell’energia che da sempre è il suo marchio di fabbrica. Dopo la pausa delle feste, sono ripartite a pieno ritmo le attività di volley e basket, con allenamenti, campionati e un clima di grande partecipazione che coinvolge atleti, famiglie e allenatori.

Nelle palestre di Inveruno si respira di nuovo aria di gara: le squadre di pallavolo e pallacanestro hanno ripreso i loro campionati, ritrovando quel mix di impegno e divertimento che fa della SOI non solo una società sportiva, ma una vera comunità educativa. Per tanti ragazzi e ragazze lo sport è il primo luogo dove si impara a stare insieme, a rispettare le regole, a crescere: ed è proprio questo il valore che la SOI continua a coltivare, stagione dopo stagione.

Accanto agli sport di squadra, a regalare soddisfazioni è stata anche la sezione atletica, protagonista di un fine settimana intenso e ricco di risultati, tra Padova, Bergamo, Canegrate e persino gli Stati Uniti.

A Canegrate, su un tracciato reso insidioso dal fango, ragazzi e cadetti hanno dimostrato grande carattere, migliorando tutti i loro tempi nonostante le difficoltà del percorso. Un segnale importante di crescita e determinazione.

Tra Padova e Bergamo, invece, sono scesi in pista otto atleti SOI, con un bilancio davvero brillante: sei primati personali, di cui tre nuovi record sociali indoor. A firmarli sono stati Margherita Cucchetti e Lorenzo Garavaglia sui 400 metri, e Filippo Ramponi sugli 800 metri, confermando l’ottimo stato di forma del gruppo e la qualità del lavoro svolto in allenamento.

Ma il weekend ha portato anche una bella novità: l’ingresso in famiglia SOI di Margherita Sala, che studia negli Stati Uniti ed è specialista dei lanci. Al suo esordio stagionale ha subito migliorato il proprio primato nel lancio del martello con maniglia, una specialità tipica dell’indoor americano, stabilendo anche in questo caso un Record Sociale. Un inizio che parla già chiaro e che apre nuove prospettive per la sezione atletica.

Tra palestre che si riempiono di palloni e piste che registrano nuovi record, la SOI Inveruno dimostra ancora una volta di essere una realtà viva, capace di unire sport, passione e comunità. Un 2026 che inizia nel migliore dei modi, nel segno dell’impegno e dei sogni che continuano a correre veloci

