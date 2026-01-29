Filippo: dal "Vela Mesero" a sfidare l'Inter

Nella sfida di Champions League contro l'Inter ha fatto il suo debutto europeo un giovane nato a Magenta e cresciuto nel "Vela Mesero". Un vero talento del nostro territorio.

’è anche un pezzo del nostro territorio sotto il Muro Giallo di Dortmund. Si chiama Filippo Mane, è nato a Magenta nel 2005 e martedì sera ha vissuto una di quelle storie che sembrano uscite da un sogno: debutto da titolare in Champions League con la maglia del Borussia Dortmund, contro l’Inter.

Per molti tifosi tedeschi era un nome quasi sconosciuto, letto distrattamente nelle formazioni ufficiali. Ma qui, tra Magenta, Mesero e l’ovest milanese, quel cognome dice qualcosa in più. Perché prima delle luci del Signal Iduna Park, prima dei 80mila spettatori e delle notti europee, c’è stato un campetto, una società di casa nostra e un bambino di quattro anni che iniziava a rincorrere un pallone alla Vela Mesero.

È da lì che parte la storia di Filippo: dai primi allenamenti, dalle partite nei tornei provinciali, da quelle domeniche mattina che profumano di spogliatoi e genitori a bordo campo. Poi il salto nei settori giovanili professionistici, con le tappe a Novara e Sampdoria, fino alla chiamata che cambia tutto: il Borussia Dortmund, uno dei club più prestigiosi d’Europa, lo nota durante un torneo in Germania e decide di puntare su di lui.

Da Magenta alla Ruhr il passo è enorme, ma Filippo lo compie con la naturalezza di chi ha costruito tutto un po’ alla volta. A gennaio 2025 firma il primo contratto da professionista, valido fino al 2028. Nel frattempo cresce, si allena con i “grandi”, gioca con la seconda squadra, impara il tedesco, la vita in convitto, la disciplina del calcio internazionale. Fino a quella sera di gennaio in cui l’allenatore Kovac lo manda in campo dal primo minuto in Champions.

Un esordio che vale più di mille parole. Non solo per il prestigio della competizione, ma per ciò che rappresenta: la dimostrazione che anche dal nostro territorio, spesso lontano dai grandi riflettori, possono nascere storie capaci di arrivare ai massimi livelli del calcio europeo.

Filippo Mane oggi è un difensore del Borussia Dortmund e dell’Italia Under 21. Ma resta anche, simbolicamente, “uno dei nostri”: un ragazzo partito da Magenta, cresciuto alla Vela Mesero, che porta con sé – sotto la maglia giallonera – un pezzo di comunità, di campetti di provincia e di sogni coltivati con pazienza. E chissà che questa non sia solo la prima pagina di una storia ancora tutta da scrivere.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!