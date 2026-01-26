L'attesa per la Gioeubia

Giovedì torna la tradizione con la Pro Loco: bruciare l’inverno, scacciare le paure, lasciare andare ciò che è vecchio per fare spazio a un tempo nuovo.

Sarà una notte di fuoco, di tradizione e di comunità quella di giovedì 29 gennaio a Turbigo, quando al Campo della Giobia di via Trieste tornerà ad accendersi il grande falò della Gioeubia, uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno lungo il Ticino.

Alle 21 in punto, la grande catasta di legna verrà data alle fiamme e, come vuole la tradizione, il fuoco porterà con sé un significato che va ben oltre lo spettacolo: bruciare l’inverno, scacciare le paure, lasciare andare ciò che è vecchio per fare spazio a un tempo nuovo. È un rito antico, che affonda le radici nella cultura contadina della Lombardia e che, anno dopo anno, continua a parlare anche al presente.

La Gioeubia non è solo un falò: è un momento in cui una comunità si ritrova. Famiglie, bambini, anziani, giovani: tutti attorno al fuoco, tra vin brulé, tè caldo e dolci, a scaldarsi le mani e il cuore, condividendo racconti, ricordi e quell’atmosfera unica che solo le tradizioni vere sanno creare.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Turbigo, con il patrocinio del Comune e della Turbigo Cittaslow, e con la collaborazione di realtà come il Parco del Ticino, il Corpo Volontari e Legambiente, a testimonianza di un evento che unisce cultura, territorio e attenzione all’ambiente.

In un tempo in cui tutto corre veloce, il falò della Gioeubia resta un invito a fermarsi, a guardare le fiamme che salgono nel cielo e a riscoprire il valore dello stare insieme. Perché certe tradizioni non servono solo a ricordare il passato, ma a tenere viva l’anima di una comunità. E a Turbigo, anche quest’anno, quella fiamma tornerà ad ardere alta

