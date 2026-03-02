meteo-top

Intrusioni e vandalismi all'Infanzia

Una situazione che si ripete, sempre più spesso, e che lascia grande tristezza e rabbia: spesso di notte gruppi di giovani entrano nel cortile dell'infanzia comunale.
Cuggiono - Vandalismi fuori dalla Scuola dell'Infanzia

Purtroppo non è una novità, anzi è una situazione che si ripete e si ripropone da tempo. Sempre più spesso, al mattino, gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia cuggionese, quando arrivano e parcheggiano nelle aree di via Filadelfia (zona sud della scuola, parcheggio e ingresso utilizzati durante il periodo Covid), trovano un’amara sorpresa: giochi e oggetti dei bambini fuori dalla scuola, insieme a vetri e rifiuti.

Non si segnalano apparentemente furti, e questo fa pensare a bravate di ragazzi o compagnie che, scavalcando le recinzioni, entrano nel cortile della scuola, andando a toccare e maneggiare giochi e attrezzi dei bambini che, con l’amore e la pazienza dei docenti, ogni giorno cercano di rendere più bello lo spazio fuori dalle loro classi e quello dedicato ai giochi all’aperto.

I vandalismi seguono sempre lo stesso copione: vengono presi giochi, sedie e oggetti, gettati oltre il muro di cinta, e l’area esterna viene utilizzata come luogo di incontro e svago. Il tutto accompagnato da bottiglie rotte, avanzi di cibo, rifiuti e scritte ingiuriose sui muri.

Recentemente sono state installate delle telecamere: la speranza è che possano servire a individuare i responsabili e a restituire sicurezza e decoro a un’area che dovrebbe essere lasciata ordinata, pulita e sicura, dedicata esclusivamente al gioco e al divertimento dei più piccoli.

