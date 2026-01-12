La Fiamma Olimpica accende Magenta

Nella tarda mattinata di giovedì 15 gennaio la città tra le protagoniste verso Milano-Cortina 2026: 14 tedofori percorreranno il centro storico tra l'attesa di studenti e associazioni.

Magenta si prepara a vivere una giornata destinata a entrare nella storia recente della città. Giovedì 15 gennaio, infatti, la Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 attraverserà il territorio cittadino, facendo di Magenta la protagonista della 39ª tappa ufficiale del lungo viaggio della torcia olimpica.

Un passaggio carico di significati, non solo sportivi. La Fiamma, accesa a Olimpia il 26 novembre e partita ufficialmente da Roma il 5 dicembre, percorrerà complessivamente 12.000 chilometri in 63 giorni, toccando 300 Comuni, 20 Regioni e 110 Province, grazie al contributo di 10.000 tedofori. Tra le città scelte per questo simbolico viaggio c’è anche Magenta, chiamata ad ospitare l’avvio della tappa giornaliera prima della prosecuzione verso Abbiategrasso, Vigevano e l’arrivo serale a Pavia.

«Siamo orgogliosi che Magenta sia stata scelta come tappa del viaggio della Fiamma Olimpica – dichiara l’assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello – perché la Fiamma rappresenta molto più di un evento sportivo: è il simbolo dello spirito olimpico, dell’unione tra sport, comunità e storia dei territori che attraversa. Vederla passare nella nostra città, la città della Battaglia, è un grande onore».

Il passaggio della Fiamma è previsto alle ore 11.45, con partenza da via Milano. Il percorso, lungo circa 3 chilometri, toccherà alcune delle vie e delle piazze più rappresentative della città: via Milano, via Mazzini, piazza Liberazione, piazza Parmigiani, via Garibaldi e via Crivelli. La conclusione è stimata intorno alle 12.30. A portare la Fiamma saranno 14 tedofori, che si alterneranno ogni 200 metri nel tradizionale e suggestivo “kiss”, lo scambio della torcia.

Un invito aperto a tutta la comunità, come sottolinea ancora l’assessore Cuciniello: «Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, in particolare in piazza Liberazione, cuore del percorso. Il passaggio sarà rapido, ma altamente suggestivo, e coinvolgerà tutta la città in un clima di festa e partecipazione».

Massima attenzione è stata riservata anche agli aspetti organizzativi e alla sicurezza. Il tracciato sarà presidiato dalla Polizia Locale, dalle forze dell’ordine, dalla Protezione Civile e dalle associazioni di volontariato. Non sono previste chiusure prolungate al traffico, se non brevi e temporanee interruzioni in alcuni tratti, in particolare in via Garibaldi, dove il passaggio avverrà a senso di marcia opposto per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

Un ruolo importante sarà svolto dal mondo della scuola: tutti gli istituti scolastici di Magenta, dalle primarie alle secondarie, sono stati invitati a partecipare. Al momento hanno già aderito circa 2.000 studenti, ma il numero potrebbe crescere ulteriormente nei prossimi giorni.

Anche in caso di maltempo, il passaggio della Fiamma Olimpica è confermato. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune di Magenta. Un appuntamento da non perdere, per sentirsi parte, anche solo per un giorno, del grande cammino olimpico verso Milano-Cortina 2026.

