Tre micro discariche: individuato l’autore

Tre siti oggetto di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico erano stati accertati dagli agenti della Polizia locale di Castano Primo e Nosate nei mesi scorsi sulla via Turbighina, grazie all’attività investigativa del Comando di piazza Mazzini gli uomini del comandante Massimo Masetti hanno individuato l’autore dell’illecito e fatto bonificare l’area.

La pattuglia di controllo del territorio coadiuvata poi dal personale dell’Ufficio di polizia giudiziaria riusciva ad individuare a seguito di accurate ricerche il soggetto che nei mesi precedenti, si era reso autore del reato. Dopo aver raccolto tutti gli elementi utili alle indagini, l’uomo con precedenti in materia di stupefacenti veniva individuato in un comune dell’hinterland milanese e invitato a presentarsi presso il locale comando di piazza Mazzini ove dopo essere stato escusso veniva deferito in stato di libertà.

Alla luce degli elementi raccolti ammetteva le proprie colpe e si rendeva subito disponibile alla bonifica dei siti. Provvedendo nella stessa giornata alla rimozione di quanto aveva illecitamente abbandonato a ridosso della strada e nell’area boschiva sotto la supervisione del personale di pl. Dopo aver proceduto al corretto smaltimento presso un centro autorizzato veniva pertanto ammesso alla procedura estintiva del reato conciliando per deflazione una sanzione amministrativa di varie migliaia di euro.

“Massima è l’attenzione da parte della nostra Polizia locale che in convenzione tra i comuni di Castano Primo e Nosate ha mostrato negli anni di collaborazione un’efficienza operativa di lodevole livello sia come in questo caso nella tutela dell’ambiente ma anche in materia di sicurezza e controllo del territorio” - queste le parole del sindaco di Nosate Roberto Cattaneo, che ha poi proseguito - “desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale un sincero ringraziamento alla Polizia locale per l’importante attività di monitoraggio e sorveglianza del nostro Comune. Grazie al loro impegno e alla professionalità è stato possibile contrastare efficacemente l’abbandono, sanzionando i responsabili e facendo bonificare i siti interessati. L’operato rappresenta un esempio concreto di attenzione al bene comune e di rispetto delle regole, valori fondamentali per la nostra comunità”.

