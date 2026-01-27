I Giusti magentini, durante la Shoah, salvarono la vita alla famiglia Molho, questa vicenda sarà al centro del cortometraggio Rai “Cecilia e la casa segreta”, in onda in prima visione stasera alle ore 19 su Rai Gulp e disponibile su RaiPlay.

Oggi, 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, la nostra Città rende omaggio a una delle pagine più significative della propria storia, quella dei Giusti magentini che durante la Shoah salvarono la vita alla famiglia Molho, al centro del cortometraggio Rai “Cecilia e la casa segreta”, in onda in prima visione stasera alle ore 19 su Rai Gulp e disponibile su RaiPlay.

‘’Questa iniziativa Rai – dichiara il Sindaco Luca Del Gobbo – è motivo di grande orgoglio per la nostra città. Oggi ricordiamo con commozione e gratitudine Dino Molho, con il quale ho avuto l’onore, nel 2011, di realizzare la stele dei Giusti di via Diaz. Profonda è la gratitudine verso i Giusti magentini, che in uno dei momenti più bui della storia hanno scelto di vivere per gli altri, di agire e di assumersi una responsabilità personale, dimostrando che anche una singola scelta può fare la differenza’’.

Il cortometraggio, prodotto in collaborazione con Rai Kids, racconta una storia legata alla Shoah attraverso lo sguardo di Cecilia, la giovane protagonista che, insieme al suo amico David, indaga sulle storie dimenticate della persecuzione degli ebrei, portando alla luce vicende di coraggio e umanità.

Al centro del racconto c’è la storia vera di Dina Cerioli e di altri cinque cittadini magentini che, rischiando la propria vita, utilizzarono la cosiddetta “casa segreta”, una stanza murata situata nello stabile della fabbrica Molho & C. in via Diaz, per offrire rifugio alla famiglia Molho e sottrarla alla persecuzione nazista.

I sei Giusti magentini sono Caterina Vaiani, Antonio Garbini, Angelo Cerioli detto “Gin”, Maria Vaiani Cerioli, Dina Cerioli e Battista Magna detto “Delio”. I loro nomi sono iscritti nel libro “I Giusti tra le Nazioni” presso il Memoriale per la Rimembranza dei martiri e degli eroi della Shoah di Gerusalemme (Yad Vashem).

La memoria di questo gesto di straordinaria umanità è custodita dal 2011 dalla stele dei Giusti di via Diaz.

In occasione del Giorno della Memoria, ricordiamo che numerose sono le iniziative promosse dalla Amministrazione comunale insieme ad ANPI Magenta e a tante realtà, a partire quest’anno dal Liceo Quasimodo che proporrà il Concerto della Memoria questa sera al Teatro Lirico.

Sempre al Lirico stamattina un incontro pubblico rivolto agli studenti e nel pomeriggio la cerimonia commemorativa alla stele dei Giusti, con la presenza dei figli di Dino Molho e dei parenti dei Giusti. E poi tanti altri appuntamenti per questo periodo organizzati da numerose realtà cittadine.

Un ricco programma di eventi per fare memoria, con particolare attenzione alle nuove generazioni, per trasmettere i valori della libertà, della responsabilità e della dignità umana.

