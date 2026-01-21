"Occorre armonizzare le cure primarie"

Garavaglia: "Il potenziamento della rete territoriale lombarda si può realizzare attraverso un’integrazione reale e uniforme dei servizi".

Fratelli d’Italia interviene sulla omogenizzazione e sostegno alle attività dei medici di assistenza primaria (MAP), ex medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) operanti nel S.S.R. La finalità dell’iniziativa è garantire un supporto concreto a chi opera quotidianamente sul territorio, migliorando il sistema delle cure offerte ai lombardi.

“Il potenziamento della rete territoriale lombarda si può realizzare attraverso un’integrazione reale e uniforme dei servizi; l’armonizzazione dei processi, infatti, non è solo una sfida burocratica, ma una necessità verso una sanità più di prossimità” - ha dichiarato il primo firmatario della mozione presentata in Consiglio regionale, il capogruppo di Fratelli d’Italia Christian Garavaglia, che ha sottolineato come l’atto approvato in aula impegni ufficialmente la Giunta “a proseguire e rafforzare le azioni a supporto dell’attività dei medici e dei pediatri in ambito di Cure Primarie, dando seguito al percorso già avviato con gli Accordi Integrativi Regionali del 2024”.

Secondo quanto previsto nella mozione, l’amministrazione regionale è chiamata a incentivare la costituzione di modelli di aggregazione tra i professionisti, in coerenza con le normative vigenti, e a potenziare le sinergie tra la componente delle cure primarie e le ATS o ASST per armonizzare l'offerta su tutto il territorio regionale. Un punto cardine riguarda, inoltre, l’unificazione dei sistemi informatici, sollecitando la conclusione del progetto di integrazione tra i vari operatori del SSR in attuazione con quanto delineato nella DGR 5589 del 30 dicembre 2025.

“I medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta rappresentano la prima linea di interfaccia dei pazienti con il SSR per tutte le esigenze sanitarie non urgenti, costituendo un punto di riferimento in grado di indirizzare i pazienti stessi verso l’eterogeneità dei servizi disponibili in ambito sociosanitario” ha evidenziato il Presidente della III Commissione Sanità, Patrizia Baffi – “Regione Lombardia ha attivato numerose iniziative per affrontare le criticità attuali, con particolare riferimento alle carenze di personale, alle liste di attesa e alla necessità di un dialogo più serrato tra i medici territoriali e i professionisti del Polo Ospedaliero”.

“Attraverso gli Accordi Integrativi Regionali del 2024 si è intrapreso un percorso di indirizzo e stringente collaborazione su tutto il territorio regionale in tema sia di Governo Clinico che di Continuità Assistenziale; pertanto, è necessario proseguire ulteriormente gli interventi rafforzando la sinergia ATS/ASST”, ha proseguito Patrizia Baffi.

Ha concluso Garavaglia: “Nell’area della prevenzione primaria, secondaria e terziaria è necessario focalizzare l’attenzione sulla lotta alle malattie infettive, alle patologie cronico-degenerative e alle neoplasie, senza dimenticare i disturbi della sfera cognitiva o emotiva. Da qui la scelta di intervenire con una mozione per armonizzare le cure primarie, ivi compresi gli stessi sistemi informatici in uso ai vari operatori del SSR”.

