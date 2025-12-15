Mercatini lungo il Naviglio

Tra bancarelle di artigianato, prodotti dell’ingegno creativo, proposte gastronomiche e street food, le vie di Boffalora si sono trasformate in un vero e proprio villaggio natalizio.

Una domenica dal sapore autenticamente natalizio, capace di unire tradizione, comunità e partecipazione. È questo il bilancio più immediato del Mercatino di Natale di Boffalora sopra Ticino, che ieri, domenica 14 dicembre, ha animato per l’intera giornata il centro storico e il Parco Mylius, richiamando numerosi visitatori non solo dal paese ma anche dai comuni vicini.

Tra bancarelle di artigianato, prodotti dell’ingegno creativo, proposte gastronomiche e street food, le vie di Boffalora si sono trasformate in un vero e proprio villaggio natalizio, reso ancora più suggestivo dall’atmosfera del Naviglio e dagli addobbi che hanno fatto da cornice a una giornata intensa e partecipata. Molto apprezzati i momenti di animazione, pensati in particolare per le famiglie: dalla consegna del bonus bebè alle famiglie dei bambini nati nel 2025, ai premi di merito agli studenti, fino allo spettacolo teatrale per bambini “Storie di Natale”, che ha riempito il pomeriggio di sorrisi e fantasia.

Non sono mancati i momenti conviviali, con la polenta del Club Alpino Italiano e il bruscitt dell’associazione Al Muron, così come le note natalizie della Banda di Boffalora, che hanno accompagnato i visitatori lungo il percorso dei mercatini, contribuendo a creare un clima di festa semplice ma autentico.

A sottolineare il valore della giornata è stato il commento del sindaco Sabina Doniselli, che ha voluto ringraziare tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione e nella riuscita dell’evento:

«Un sentito ringraziamento va agli Assessori e ai Consiglieri, agli Agenti di Polizia Locale che hanno garantito il corretto svolgimento della manifestazione e alla Protezione Civile di Magenta che è stata di grande supporto durante questa lunga giornata di mercatini. Un ringraziamento speciale alle associazioni, ai genitori delle scuole, alla Parrocchia, ai commercianti, al Comitato Agricolo del Magentino e a tutti gli espositori che hanno partecipato con i loro prodotti. Grazie infine a tutti coloro che hanno preso parte all’evento, che sono venuti a trovarci a Boffalora e che hanno animato le vie del centro storico».

Parole che restituiscono il senso più profondo di una manifestazione riuscita: un lavoro di squadra, fatto di volontariato, collaborazione e spirito di comunità. Il Mercatino di Natale si conferma così non solo come un appuntamento atteso, ma come un momento capace di rafforzare i legami del territorio e di aprire, nel migliore dei modi, il cammino verso le festività natalizie.

