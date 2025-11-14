Sport, tradizione e comunità: successo per il 43° Trofeo “Comune di Boffalora” alla Bocciofila

Il Trofeo, che affonda le sue radici nel cuore della storia sportiva boffalorese, non è solo una competizione, ma un momento d’incontro che valorizza la continuità delle tradizioni locali.

Un pomeriggio di sport, amicizia e tradizione quello vissuto alla Bocciofila Boffalorese, dove è andata in scena la 43ª edizione del Trofeo Comune di Boffalora sopra Ticino. Un appuntamento storico per il paese, capace ogni anno di riunire appassionati, volontari e tanti cittadini attorno a uno sport che continua a essere un simbolo di socialità e identità locale.

A sottolineare la riuscita dell’iniziativa è stato anche il sindaco Sabina Doniselli, presente insieme all’assessore Mauro Rosestolato, che nel suo messaggio social ha voluto ringraziare l’associazione per l’organizzazione impeccabile e i partecipanti per l’impegno e la passione dimostrati sul campo. «Sport e amicizia presso la Bocciofila Boffalorese! Complimenti a tutti i partecipanti per l’impegno, la passione e il grande spirito di squadra», ha scritto, evidenziando come eventi di questo tipo siano fondamentali per alimentare il senso di comunità.

Il Trofeo, che affonda le sue radici nel cuore della storia sportiva boffalorese, non è solo una competizione, ma un momento d’incontro che valorizza la continuità delle tradizioni locali. Nonostante il passare degli anni, la Bocciofila resta un luogo vivo, capace di coinvolgere generazioni diverse e di ritagliarsi un ruolo significativo nel tessuto sociale del paese.

A rendere speciale l’evento è stato anche il lavoro dei volontari, delle associazioni e di chi, dietro le quinte, permette ogni anno che la manifestazione si svolga nel migliore dei modi. Una collaborazione che conferma ancora una volta la forza di un territorio che sa unire valori, passione sportiva e voglia di stare insieme.

Il messaggio finale del sindaco sintetizza lo spirito dell’intera giornata: “Tradizione, sport e comunità… avanti così!”. Un invito a proseguire su questa strada, continuando a sostenere realtà che rappresentano una ricchezza autentica per Boffalora sopra Ticino.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!