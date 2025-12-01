Il magentino piange Fulvio

Fulvio Colombo lascia un’eredità forte, fatta di valori, di gesti quotidiani, di attenzione alle persone. La capacità di ascoltare, di creare opportunità, di unire.

La comunità del Magentino si stringe nel dolore per la scomparsa di Fulvio Colombo, classe 1969, figura amata e stimata che per decenni ha intrecciato il proprio percorso con la crescita sociale, culturale e civile del territorio. Il 6 dicembre avrebbe compiuto 56 anni. Se ne va un uomo che ha fatto della responsabilità verso gli altri una vocazione, dello studio una passione, del servizio alla comunità una scelta di vita. “Di lui – dicono in molti – si possono pronunciare solo belle parole”. Ed è davvero così.

Sin dagli anni ’90, Fulvio si era fatto conoscere come uno dei fondatori del gruppo Grisù, realtà che ha segnato la storia dell’aggregazione giovanile magentina. Un progetto nato per offrire ai ragazzi spazi, opportunità, relazioni; uno spazio in cui, grazie anche alla sua guida – ne divenne presidente qualche anno dopo – sono cresciute intere generazioni. Studioso e curioso, dopo il diploma al liceo scientifico di Magenta aveva conseguito la laurea in Lettere Moderne, distinguendosi per preparazione, rigore e apertura intellettuale.

Il suo percorso lo portò ben presto ad avvicinarsi alla politica, intesa non come ambizione personale ma come servizio. È così che, dal 2009, durante l’amministrazione guidata da Curzio Trezzani, divenne vicesindaco e assessore alla Cultura, allo Sport e al Tempo Libero nel comune di Boffalora sopra Ticino. Un ruolo che svolse con equilibrio, dedizione, delicatezza: qualità che tutti oggi gli riconoscono. Giornalista pubblicista, collaborò con L’Altomilanese, seguendo con competenza e attenzione la vita di una comunità in cui credeva profondamente. Lavorò anche nei comuni di Magenta, Marcallo e Bernate, ricoprendo incarichi amministrativi e culturali sempre con lo stesso stile: silenzioso, concreto, affidabile. Fino a essere chiamato anche nel Consiglio Generale di Indirizzo della Fondazione per Leggere, segno di una stima trasversale e radicata.

La sua scomparsa lascia un vuoto che in molti, oggi, faticano a esprimere. Lo stesso Trezzani gli ha dedicato un messaggio commosso: “Caro Fulvio, abbiamo fatto un bellissimo pezzo di strada insieme e per questo te ne sarò sempre grato. Riposa in pace, amico mio”.

Parole di grande affetto arrivano anche da Luca Aloi, presidente del consiglio comunale: “Pacato, discreto, presenza costante e rassicurante. Punto di riferimento per tanti. Amavi Boffalora, Magenta, Bernate, Marcallo e tutto il territorio. Nessuno può mettere in dubbio ciò che hai dato e rappresentato. Insieme abbiamo creato tanto, cambiando il volto dello sport a Magenta, senza lasciare indietro nessuno”. Ricordi che restituiscono perfettamente il suo modo di esserci: senza clamori, ma sempre presente.

Profondo e carico di riconoscenza anche il pensiero del sindaco di Boffalora sopra Ticino, Sabina Doniselli: “La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per la nostra comunità. È stato un uomo delle istituzioni nel senso più alto del termine: rispettoso, appassionato, consapevole della responsabilità del servire. Per me è stato anche un amico, un compagno di idee, confronti e soddisfazioni. La sua amicizia rimarrà un dono. A lui va il nostro grazie più sincero. Alla sua famiglia, la nostra vicinanza e il nostro abbraccio”.

Fulvio Colombo lascia un’eredità forte, fatta di valori, di gesti quotidiani, di attenzione alle persone. La capacità di ascoltare, di creare opportunità, di unire. In tanti lo ricordano come un professionista serio, un amministratore appassionato, un uomo gentile. Ma soprattutto come qualcuno che ha fatto crescere il territorio senza mai mettersi in mostra: con quella discrezione che è cifra delle persone buone, delle persone autentiche.

