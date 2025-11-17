La benedizione della nuova auto della Croce Azzurra Ticinia

La mattinata si è trasformata in un momento di comunità, capace di mettere in luce, ancora una volta, il valore insostituibile dei volontari.

Una cerimonia semplice, ma ricca di significato quella che si è svolta questa mattina a Boffalora sopra Ticino, dove la Croce Azzurra Ticinia – sezione locale – ha vissuto un momento importante per la propria attività quotidiana al servizio della comunità. I volontari, accompagnati dalla presidente Enrica Oldani, hanno partecipato alla Santa Messa domenicale, condividendo con i fedeli un’occasione di ringraziamento e rinnovato impegno.

Al termine della celebrazione è stata benedetta una nuova auto di servizio, un mezzo fondamentale per garantire trasporti, assistenza e interventi a sostegno delle persone più fragili. Il veicolo è stato acquistato grazie alla generosissima donazione del sig. Egidio Quaglia, un gesto che ha commosso i presenti e che testimonia un profondo senso di solidarietà. «Ogni volta che vedremo questa auto percorrere le vie del paese – hanno sottolineato i volontari – il nostro pensiero andrà al ricordo di Egidio».

Un messaggio che racchiude gratitudine, memoria e un forte legame affettivo con chi ha voluto contribuire in modo così concreto alla vita della Croce Azzurra.

La mattinata si è trasformata in un momento di comunità, capace di mettere in luce, ancora una volta, il valore insostituibile dei volontari: persone che, con disponibilità, attenzione e spirito di servizio, ogni giorno si prendono cura di chi ha più bisogno, spesso in silenzio e lontano dai riflettori.

La nuova auto benedetta rappresenta dunque molto più di un mezzo operativo: è un simbolo di fiducia reciproca, di altruismo e di quel tessuto sociale che, a Boffalora come nel resto del territorio, continua a rendere forte e viva la solidarietà.

