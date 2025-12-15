L'arte che cura

Spettacolo all’Ospedale di Legnano grazie agli Artigiani del Borgo ed al Satellite Artigiani del Borgo del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini.

Da qualche anno nel mondo Lions è nata l’idea dei Club dedicati ad una attività specifica e il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini, precursore del pensiero con la fondazione del Satellite 4X4 – dedicato ai fuori strada - non si è lasciato sfuggire la possibilità di fondare un Satellite che persegue lo scopo di diffondere nelle scuole l’artigianato per non perdere le antiche manualità in ogni campo.

E’fantastico entrare nelle scuole ed insegnare ai bambini ad usare il martello, i chiodi per opere di falegnameria o alle bambine ad usare l’ago e l’uncinetto per creare oggetti belli, unici ed utili oltre che pratici; se poi queste piccole opere d’arte vengono vendute si ottiene il secondo risultato di poter sostenere i bambini in difficoltà o ammalati.

A conclusione di una annata di lavoro oggi 14 dicembre 2025 si è tenuta una mattinata all’insegna dell’arte che ha animato l’immenso ingresso dell’Ospedale di Legnano grazie allo spettacolo promosso dall’Associazione Artigiani del Borgo col suo Vice Presidente Grazia Cossa e dal Satellite Artigiani del Borgo del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini capitanato da Ennio Minervino.

Erano presenti il Sindaco di Legnano Lorenzo Radice, il Presidente della Fondazione dei quattro Ospedali Comm. Norberto Albertalli, il Direttore Medico dell’Ospedale di Legnano e di Cuggiono Eugenio Vignati, il Primario del Reparto di Pediatria Laura Pogliani ed il Cerimoniere Distrettuale del Distretto 108 Ib1 Patrizia Angela Guerini Rocco presidente fondatore del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini.

L’iniziativa, pensata per offrire un momento di serenità ai piccoli pazienti, familiari e personale sanitario, ha portato all’interno della struttura ospedaliera musica, parole ed emozioni; un gesto concreto che testimonia come l’arte possa diventare strumento di conforto e vicinanza, soprattutto in contesti delicati come quello ospedaliero.

Lo spettacolo è stato accolto con grande partecipazione e apprezzamento, regalando sorrisi, applausi e momenti di autentica emozione. Un segnale importante che sottolinea quanto sia preziosa la presenza della cultura anche nei luoghi di cura, dove un gesto artistico può contribuire al benessere emotivo e alla qualità della vita.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di attenzione al territorio e alle persone, confermando l’impegno del Satellite Artigiani del Borgo del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini nel promuovere iniziative capaci di lasciare un segno positivo e duraturo nella comunità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!