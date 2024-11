Derby di fuoco in arena

Domenica alle 17 i riflettori accenderanno una sfida che si preannuncia avvincente: Novara veleggia in terza posizione con 18 punti; dall'altra parte la UYBA, favolosa anche a Milano.

Arriva alla e-work arena una delle partite più attese dai tifosi: c'è alle porte il derby del Ticino contro l'Igor Gorgonzola Novara, una gara sentitissima per ragioni sportive e sempre calda per la sana rivalità che accende le tifoserie delle due squadre e delle due città. Domenica alle 17 i riflettori accenderanno una sfida che si preannuncia avvincente: Novara veleggia in terza posizione con 18 punti (6 vittorie e un solo ko) e, nonostante le tante assenze che la tormentano da inizio stagione non sembra intenzionata a rallentare la sua corsa; dall'altra parte la UYBA, favolosa anche a Milano, non vuole smettere di sognare e punta ad allungare la sua striscia di risultati positivi, fatta finora di 3 vittorie consecutive e un punto conquistato all'Allianz Cloud.

Mentre coach Barbolini sempre aver trovato la quadra del suo 6+1 con Boldini - Obossa, Sartori - Van Avermaet, Piva - Kunzler, Pelloni libero, praticamente sicure di partire dall'inizio anche domenica, dall'altra parte della rete Bernardi potrebbe riservare qualche scelta a sorpresa. Vedremo dunque Bosio in regia, in diagonale con Mims, Squarcini con Aleksic (o Mazzaro) al centro, Alsmeier e Ishikawa in banda, De Nardi libero.

29 i precedenti tra le due formazioni, con 7 successi bustocchi e 22 piemontesi.

Ultima vittoria UYBA nel 2020 (a Novara), ma il successo in casa alle biancorosse manca dal 2019.

Alla e-work arena è atteso il pubblico delle grandi occasioni (quota 3000 non impossibile), con settori numerati praticamente esauriti e una curva ADF che si preannuncia super piena: gli Amici delle Farfalle preparano anche una sorpresa per accogliere l'ingresso in campo delle proprie beniamine.

Tagliandi ancora disponibili qui: https://www.vivaticket.com/it/venue/e-work-arena/515238050.

Così coach Barbolini: "La squadra sta bene, siamo in un momento positivo di gioco e risultati e naturalmente l'umore in palestra è sereno. Ci aspetta una partita difficile come le ultime affrontate, conosciamo Novara per la sua storia e per le sue qualità: nonostante qualche alto e basso dovuto alle defezioni sta giocando bene e la classifica lo dimostra. Questo deve farci alzare ancora di più il livello di attenzione per riuscire a giocare un'altra partita con il coltello tra i denti. La chiave per una buona prestazione è sempre guardare più nel nostro campo che in quello degli avversari, vale per ogni gara: dovremo essere aggressivi al servizio e cercare di recuperare tutto in difesa, giocare anche in modo "sporco" per tentare di rendere i meccanismi dell'avversario meno ordinati. Allora le nostre chances aumenteranno".

