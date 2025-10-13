Novara vince su Busto

UYBA generosa a un passo da un'altra impresa: a Novara finisce 3-1 per la Igor Volley.

Prestazione generosa e di carattere per la Eurotek Laica UYBA, che a Novara ha tenuto testa alla più quotata Igor Gorgonzola in una sfida intensa e spettacolare. Le padrone di casa si sono imposte per 3-1 (25-19, 25-21, 21-25, 25-20), ma le farfalle avrebbero meritato almeno un punto per quanto mostrato in campo.

La squadra di coach Barbolini è partita con il classico 6+1 visto contr Conegliano, ma nel corso della gara non sono mancati i cambi: Seki è entrata in regia nel finale di secondo set, rimanendo poi in campo al posto di Boldini fino alla fine. Nel secondo set spazio anche a Torcolacci per Eckl e a Battista per Gennari, cambi che hanno dato equilibrio e brillantezza al sestetto biancorosso.

Il terzo parziale è stato il migliore per la UYBA: ottimo impatto delle nuove entrate, con Battista che ha chiuso la gara con 9 punti e le farfalle avanti con decisione fino al 21-25 finale, grazie ai 6 punti a testa di Parra e Obossa.

Anche il quarto set è stato combattutissimo: Novara ha spinto con decisione, ma Torcolacci ha risposto con una grande prova a muro (4 vincenti), mentre la seconda linea bustocca ha difeso con intensità. Solo nel finale è salita in cattedra Igiede, decisiva per la Igor con le sue giocate centrali che hanno chiuso il match.

Per Novara, priva di Tolok, ottime le prove di Ishikawa (17 punti), Bonifacio (12) e soprattutto Igiede, devastante al centro con 19 punti.

Sul fronte UYBA, Obossa è risultata top scorer dell’incontro con 24 punti, seguita da una convincente Melanie Parra, autrice di 16 punti.

La Eurotek Laica esce dunque sconfitta, ma con la consapevolezza di aver giocato alla pari contro una delle big del campionato: una prestazione che fa ben sperare per le prossime sfide.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!