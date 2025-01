‘Crocus’, il libro di Gigi Mondani

Sabato 18 gennaio, alle ore 10:30, la Biblioteca di Corbetta è stata il palcoscenico di un evento letterario di grande interesse: la presentazione del libro Crocus - Il segreto della stele sul Naviglio, scritto da Gigi Mondani. L'incontro si è svolto nella suggestiva cornice della biblioteca di Piazza XXV Aprile 10, moderato dalla professoressa Rita Sozzi, che ha sapientemente guidato il dialogo con l’autore. Il romanzo di Mondani ha trasportato il pubblico in un’affascinante esplorazione della Milano di fine Ottocento e inizio Novecento, un’epoca di significativi cambiamenti sociali e culturali. Con maestria narrativa, l’autore ha intrecciato fatti storici reali con le vicende di due giovani protagonisti immaginari, il cui amore ostacolato dalle rigide divisioni di classe dell’epoca costituisce il cuore pulsante del racconto. Uno dei temi principali del libro è proprio il conflitto tra il sentimento puro dei due giovani e le convenzioni sociali di allora, un tema che, come ha sottolineato l’autore, presenta ancora oggi sorprendenti attualità. Al centro della trama si colloca il mistero della stele sul Naviglio, un simbolo che lega le vicende personali dei protagonisti alla storia collettiva della città, rendendo il romanzo un intrigante connubio di storia, introspezione e romanticismo. Durante l’incontro, Mondani ha raccontato i retroscena della scrittura, le sue fonti di ispirazione e le sfide affrontate nel dare vita a una narrazione che fonde con eleganza realtà e finzione. La moderazione della prof.ssa Sozzi ha contribuito a rendere la discussione vivace e coinvolgente, stimolando riflessioni profonde nei partecipanti. L’evento ha riscosso un ottimo successo di pubblico, attirando appassionati di letteratura storica, curiosi del periodo milanese descritto e lettori interessati al tema delle contraddizioni sociali di ieri e di oggi.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!