Presentazione del libro di Gigi Mondani che conduce il lettore in un viaggio attraverso la storia milanese di fine Ottocento e inizio Novecento.

Sabato 18 gennaio, alle ore 10:30, la Biblioteca di Corbetta ospiterà un evento letterario di grande interesse: Gigi Mondani presenterà il suo libro intitolato 'Crocus - Il segreto della stele sul Naviglio'.

L’incontro, che si terrà presso la sede della biblioteca in Piazza XXV Aprile 10, sarà moderato dalla professoressa Rita Sozzi.

Il romanzo di Gigi Mondani conduce il lettore in un viaggio attraverso la storia milanese di fine Ottocento e inizio Novecento, un periodo cruciale per il capoluogo lombardo, segnato da profondi cambiamenti sociali e culturali. Con sapienza narrativa, l’autore intreccia fatti storici con la vita immaginaria dei due giovani protagonisti, che si trovano a combattere contro le convenzioni di un’epoca dominata dalle rigide divisioni di classe.

Il tema centrale del libro è il loro amore ostacolato, un sentimento intenso e puro che si scontra con le barriere sociali dell’epoca. Attraverso il loro percorso, Mondani invita i lettori a riflettere sulle contraddizioni della società di allora, molte delle quali riecheggiano ancora oggi.

Al cuore della narrazione si trova il mistero della stele sul Naviglio, un elemento che lega la storia personale dei protagonisti a quella collettiva della città. Questo simbolo diventa il filo conduttore di un’indagine che mescola elementi di storia, romanticismo e introspezione, rendendo il libro una lettura avvincente per gli appassionati di letteratura storica e narrativa contemporanea.

L’incontro sarà un’occasione per ascoltare dalla voce dell’autore i retroscena della scrittura e le sue fonti di ispirazione, oltre che per approfondire i temi affrontati nel romanzo. La moderazione della prof.ssa Rita Sozzi garantirà un dialogo stimolante, capace di coinvolgere il pubblico e aprire spazi di riflessione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Biblioteca di Corbetta al numero 02 9720 4370.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!