Fiera di San Martino: il programma di lunedì 17 novembre

E' il momento in cui il paese torna a respirare la sua anima agricola, artigiana e comunitaria con la Fiera diffusa anche nelle vie del centro storico.

Il lunedì della Fiera di San Martino è sempre un giorno particolare. Meno frenetico del weekend, più autentico, quasi intimo: è il momento in cui il paese torna a respirare la sua anima agricola, artigiana e comunitaria. E anche quest’anno, lunedì 17 novembre, il programma promette di accompagnare visitatori e famiglie in un viaggio tra sapori, animali, tradizioni e nuove prospettive per l’agricoltura di domani.

Fin dalle prime ore del mattino, dalle 8.00 alle 18.00, il centro storico si riempirà di colori e voci grazie alla Fiera delle Merci – “Bancarelle in Piazza”: un lungo serpentone di espositori che porteranno prodotti per la casa, abbigliamento, curiosità, occasioni e idee regalo per tutti i gusti. Una passeggiata perfetta per chi ama rovistare, scoprire e lasciarsi sorprendere.

A pochi passi, il Parco Comunale (ingresso da Largo Sandro Pertini) ospiterà dalle 10.00 alle 18.00 uno degli appuntamenti più amati dai bambini: Animali nel Parco, un’occasione per avvicinarsi al mondo rurale, osservare da vicino caprette, asinelli, conigli e tante altre specie, e riscoprire quella relazione semplice e genuina tra uomo, natura e allevamento.

Nei Padiglioni di viale Piemonte, cuore pulsante della parte agricola della Fiera, proseguirà per tutta la giornata (10.00-18.00) la rassegna “Custodi di Biodiversità”, patrocinata da Regione Lombardia: un percorso che racconta varietà antiche, razze autoctone, colture resilienti e buone pratiche di sostenibilità. Accanto, la Mostra Sociale Avicola, a cura dell’Associazione Lombarda Avicoltori, offrirà come sempre un colpo d’occhio unico su specie avicole rare e pregiate. Non mancheranno le visite guidate alla fattoria didattica, un modo per immergersi nel lavoro quotidiano degli allevatori e scoprire come nasce davvero il cibo che arriva sulle nostre tavole.

Nell’area espositiva tra via Manzoni e via Liguria (9.00-18.00), tra stand commerciali e artigianali, spazio alla Mostramercato della Coniglicoltura e allo stand Campagna Amica firmato Coldiretti, con i sapori genuini dell’agricoltura a km zero. Presenti anche i prodotti del Consorzio Produttori Agricoli del Parco del Ticino, un patrimonio di qualità che racconta la ricchezza del territorio. Per i più golosi, il punto ristoro rimarrà aperto sia a pranzo che a cena, con piatti tipici e sapori tradizionali.

E come ogni anno, il profumo irresistibile dei MasterSciatt conquisterà Largo S. Pertini dalle 10.00 alle 18.00: un appuntamento fisso che richiama appassionati e curiosi grazie ai celebri “sciatt” valtellinesi preparati al momento.

Non manca infine uno sguardo al futuro con l’incontro delle ore 10.00 presso la Sala F. Virga – Biblioteca Comunale: “Agricoltura Creativa – per il Futuro del nostro cibo”, un momento di approfondimento dedicato all’innovazione, alle nuove sfide della filiera agroalimentare e alla creatività come risorsa per immaginare modelli sostenibili.

