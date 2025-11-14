Fiera di San Martino: il programma di domenica 16 novembre

Le iniziative di oggi, domenica 16 novembre, tra cui alle 11.15 la sfilata e benedizione delle macchine agricole, un rito che emoziona grandi e piccoli.

La domenica dell’Antica Fiera di San Martino è da sempre il cuore pulsante della manifestazione, il giorno in cui Inveruno si risveglia immersa nei profumi, nei colori e nei suoni della sua storia agricola. Anche quest’anno, domenica 16 novembre, la Fiera offrirà un programma ricchissimo, capace di intrecciare fede, tradizione contadina, scoperta del territorio e momenti di festa per tutte le età.

Fin dalle 10 del mattino, i padiglioni di viale Piemonte tornano ad accogliere visitatori, famiglie e appassionati. Qui prosegue la rassegna “Custodi di Biodiversità”, patrocinata da Regione Lombardia: un viaggio attraverso specie, sementi e produzioni che raccontano la ricchezza agricola della nostra regione e il lavoro paziente di chi la preserva.

Accanto, la Mostra Sociale Avicola, curata dall’Associazione Lombarda Avicoltori, dà spazio a razze pregiate di galline, polli ornamentali e volatili rari. Un’occasione per riscoprire l’allevamento tradizionale, che per molti è ancora una passione da coltivare.

Per chi ha voglia di un’esperienza immersiva, tornano anche le visite guidate alla fattoria didattica, un appuntamento amatissimo dai più piccoli, che qui possono avvicinarsi agli animali e scoprire i mestieri della campagna.

Il culmine della tradizione: la Messa e la sfilata dei trattori

In piazza San Martino, la domenica si apre alle 10.00 con la Santa Messa di Ringraziamento, uno dei momenti più sentiti dell’intera Fiera. Una celebrazione che unisce il paese, gli agricoltori, le famiglie e le autorità in un gesto antico: rendere grazie per i frutti della terra.

Alle 11.15 la piazza si trasforma: è il momento della sfilata e benedizione delle macchine agricole, un rito che emoziona grandi e piccoli. Trattori lucidi, mezzi storici, macchine moderne: un corteo che racconta, di generazione in generazione, il legame tra Inveruno e il lavoro dei campi.

Nel pomeriggio, alle 15.30, arriva un curioso protagonista: “Un palombaro in piazza?”. Un appuntamento che suscita curiosità e promette di coinvolgere il pubblico con un’insolita dimostrazione legata al mondo subacqueo.

Sapori, divertimento e vita di paese

In largo Sandro Pertini, dalle 10 alle 18, tornano i Mastersciatt, pronti a conquistare i visitatori con la loro inconfondibile specialità valtellinese: gli sciatt croccanti, appena fritti, perfetti per una pausa golosa tra uno stand e l’altro.

Poco distante, in piazza don Rino Villa, la giornata è animata dalla presenza dell’Azienda Agricola del Parco (9.00–18.00) e dal sempre amato toro meccanico, disponibile dalle 10 alle 18 per sfide, risate e foto ricordo.

Il Parco Comunale, raggiungibile da largo Pertini, diventa invece un piccolo zoo all’aperto con “Animali nel Parco”, un percorso tra pecore, caprette, asinelli e altri animali da fattoria che incantano bambini e famiglie.

Stand, sapori del territorio e mercati agricoli

La grande area espositiva di via Manzoni e via Liguria accompagna i visitatori per l’intera giornata, dalle 9.00 alle 22.00. Qui trovano spazio:

stand commerciali e artigianali,

la mostra mercato di coniglicoltura,

lo stand Campagna Amica a cura della Coldiretti,

i prodotti del Consorzio Produttori Agricoli del Parco del Ticino,

e un attrezzato punto ristoro per il pranzo e la cena, perfetto per gustare i sapori autentici del territorio.

