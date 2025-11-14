Fiera di San Martino: il programma di sabato 15 novembre

Il programma della prima giornata: incontri, mostre, agricoltura, prodotti del territorio, animali, libri, cibo e tanta vita vissuta nelle vie del paese.

La Fiera entra davvero nel vivo. Sabato 15 novembre sarà una di quelle giornate che racchiudono l’essenza dell’Antica Fiera di San Martino: incontri, mostre, agricoltura, prodotti del territorio, animali, libri, cibo e tanta vita vissuta nelle vie del paese. Un sabato da gustare con calma, passeggiando tra gli stand, fermandosi a una mostra, lasciandosi guidare dalla curiosità.

Il via ufficiale è atteso alle 9.45, alla Sala F. Virga della Biblioteca Comunale, dove si terrà la cerimonia di inaugurazione della Fiera, accompagnata dall’apertura della mostra dell’artista Giovanna Dal Magro, “Autonomia Indigena”. Un’esposizione che promette uno sguardo intenso e originale, perfetta per aprire idealmente i giorni della Fiera.

Intanto, nei Padiglioni di viale Piemonte, dalle 10 alle 18, prende forma uno degli appuntamenti più attesi: la rassegna “Custodi di Biodiversità”, realizzata con il patrocinio di Regione Lombardia, insieme alla mostra sociale avicola dell’Associazione Lombarda Avicoltori. Qui si respira la passione per le razze locali, per il recupero di varietà antiche, per quell’agricoltura che custodisce il passato pensando al futuro. Sempre nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, sarà possibile partecipare alla visita guidata alla Fattoria Didattica, un momento particolarmente apprezzato da famiglie e bambini.

Il cuore pulsante della Fiera batte poi nell’area espositiva di via Manzoni e via Liguria, aperta dalle 9 alle 22. Stand commerciali e artigianali, la mostra mercato della coniglicoltura, gli spazi della Campagna Amica di Coldiretti, i prodotti agricoli del Consorzio Produttori del Parco del Ticino e un punto ristoro operativo per pranzo e cena rendono questa zona una tappa immancabile per chi ama i sapori e i profumi del territorio.

Accanto alla tradizione agricola, non manca lo spazio dedicato agli animali. Nel Parco Comunale, dalle 10 alle 18, torna l’iniziativa “Animali nel Parco”, un’occasione per avvicinare grandi e piccoli alla vita rurale e agli animali da cortile.

In piazza Don Rino Villa, presso il Conad, sempre dalle 10 alle 18, troviamo un doppio appuntamento: la mostra di modellismo navale e la mostra di acquarelli, due proposte diverse ma accomunate dalla cura del dettaglio e dalla passione degli espositori. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, spazio anche alla presenza dell’Azienda Agricola del Parco, con prodotti e attività.

Il programma culturale prosegue poi nuovamente alla Biblioteca: alle 17.00 si terrà l’incontro “Agricoltura creativa per il Futuro del nostro Cibo”, un’occasione per riflettere sui nuovi scenari dell’agroalimentare. In serata, alle 21.00, la Sala Virga ospiterà la presentazione del libro “Che teatar la curt”, un titolo che profuma di memoria, tradizioni locali e storie di cortile.

E per chi cerca un assaggio di montagna nel cuore della pianura, in Largo Pertini, dalle 10 alle 18, torna Mastersciatt, il festival della Valtellina che porta in fiera i celebri sciatt e l’atmosfera autentica delle valli alpine.

