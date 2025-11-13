Nuovo agente in paese

"Come comunità - spiega il comune in una nota- gli diamo il benvenuto e gli porgiamo i migliori auguri di buon lavoro".

Il Comando di Polizia Locale di Casorezzo si arricchisce di una nuova unità. E' infatti arrivato in questi giorni l'agente Massimiliano Restelli. "Come comunità - spiega il comune in una nota- gli diamo il benvenuto e gli porgiamo i migliori auguri di buon lavoro, la sua esperienza e la collaborazione della cittadinanza porteranno sicuramente buoni frutti".

