Milano / Malpensa
Nuovo agente in paese
- 13/11/2025 - 09:36
- Casorezzo
- Cronaca locale
Il Comando di Polizia Locale di Casorezzo si arricchisce di una nuova unità. E' infatti arrivato in questi giorni l'agente Massimiliano Restelli. "Come comunità - spiega il comune in una nota- gli diamo il benvenuto e gli porgiamo i migliori auguri di buon lavoro, la sua esperienza e la collaborazione della cittadinanza porteranno sicuramente buoni frutti".
