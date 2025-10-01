Truffe telefoniche

Alcuni cittadini hanno segnato tentati casi di truffa telefonica perpetrati da persone che si spacciavano per impiegati di Arera.

Dietro la favella sciolta e i toni cordiali nascondono cattive intenzioni. A Casorezzo alcuni cittadini hanno segnato tentati casi di truffa telefonica perpetrati da persone che si spacciavano per impiegati di Arera, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. "Chiedono informazioni e fissano finti appuntamenti - spiega il comune in una nota- Arera non interagisce direttamente con gli utenti, ai cittadini diciamo non date informazioni, chiudete immediatamente la telefonata e non fate entrare nessuno in casa".

