mercoledì 01 ottobre 2025 | ore 20:30

Truffe telefoniche

Alcuni cittadini hanno segnato tentati casi di truffa telefonica perpetrati da persone che si spacciavano per impiegati di Arera.
Cronaca - Truffa telefonica (Foto internet)

Dietro la favella sciolta e i toni cordiali nascondono cattive intenzioni. A Casorezzo alcuni cittadini hanno segnato tentati casi di truffa telefonica perpetrati da persone che si spacciavano per impiegati di Arera, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. "Chiedono informazioni e fissano finti appuntamenti - spiega il comune in una nota- Arera non interagisce direttamente con gli utenti, ai cittadini diciamo non date informazioni, chiudete immediatamente la telefonata e non fate entrare nessuno in casa".

