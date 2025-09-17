Incendio nell’ex area Zucchi, ore di lavoro per i Vigili del Fuoco

Le fiamme hanno interessato alcuni cumuli di rifiuti abbandonati, sprigionando una fitta coltre di fumo che ha reso necessario un intervento prolungato e complesso.

Una serata di apprensione quella vissuta ieri a Casorezzo, dove un incendio è divampato all’interno dell’ex area industriale Zucchi, storica azienda tessile del territorio.

Le fiamme hanno interessato alcuni cumuli di rifiuti abbandonati, sprigionando una fitta coltre di fumo che ha reso necessario un intervento prolungato e complesso da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono accorse squadre dei distaccamenti di Legnano, Rho, Inveruno e Abbiategrasso, che hanno operato per diverse ore: prima per domare l’incendio, poi per ventilare l’area e ridurre i rischi legati alla visibilità e all’aria resa irrespirabile dal denso fumo.

Le verifiche effettuate dai soccorritori non hanno fortunatamente segnalato la presenza di persone all’interno dei capannoni abbandonati. L’intera zona è stata messa in sicurezza, mentre il lavoro dei pompieri è proseguito fino a tarda notte per garantire la completa bonifica dell’area.

Sul posto sono intervenuti anche Polizia locale e Carabinieri, che hanno seguito da vicino le operazioni e avviato accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e la natura dei materiali bruciati.

L’episodio riporta l’attenzione sul destino dell’ex Zucchi, un’area da anni dismessa e più volte segnalata dai residenti per situazioni di degrado e abbandono. Un luogo che ieri sera è tornato tristemente al centro delle cronache locali.

