meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole sparse 16°
Mer, 01/10/2025 - 19:50

data-top

mercoledì 01 ottobre 2025 | ore 20:29

Atti vandalici in paese

I vandali sono entrati ancora una vola in azione. "I loro atti - spiega il comune - hanno coinvolto la facciata e le porte d'ingresso della palestra comunale".
Carabinieri ad un posto di controllo (Foto internet)

Si sono accaniti su più strutture, dal Poliambulatorio comunale alla palestra. E i costi per rimediare alle loro azioni folli e sconsiderate ricadranno, ancora una volta, a carico della collettività. Sotto il cielo di Casorezzo i vandali sono entrati ancora una vola in azione. "I loro atti - spiega il comune in una nota- hanno coinvolto la facciata e le porte d'ingresso della palestra comunale, con delle scritte realizzate con sostanze indelebili e, ancor più grave, è stata rotta la porta dell'ascensore del Poliambulatorio comunale. Il danno più grave, dal punto di vista economico e funzionale, è la porta dell'ascensore in quanto indispensabile per persone con difficoltà motorie". I responsabili sono stati individuati grazie alle immagini restituite dalle telecamere e, trattandosi di minorenni, convocati in Municipio accompagnati dai loro genitori. A dover rispondere dei loro atti saranno le famiglie. Il comune constata con desolazione che "spiace vedere le strutture comuni pagate con soldi pubblici maltrattate e sfregiate, ridotte sempre in modo indecente da persone, anche se minorenni, che non hanno la minima consapevolezza delle conseguenze". E invita i cittadini a collaborare attivamente per segnalare il compiersi di questi atti ed evitare che si ripetano. "Per colpa di pochi - è la conclusione - non deve pagare sempre l'intera comunità".

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Truffe telefoniche
Cronaca - Truffa telefonica (Foto internet)
Alcuni cittadini hanno segnato tentati casi di truffa telefonica perpetrati da persone che si spacciavano per impiegati di Arera.
Incendio nell’ex area Zucchi, ore di lavoro per i Vigili del Fuoco
Casorezzo - Incendio alla Zucchi
Le fiamme hanno interessato alcuni cumuli di rifiuti abbandonati, sprigionando una fitta coltre di fumo che ha reso necessario un intervento prolungato e complesso.
Nuova ondata di furti e atti vandalici
Attualità - Furti in abitazione (Foto internet)
"In merito ai gravi fatti che hanno visto coinvolto anche il territorio di Casorezzo - scrive il sindaco Rosella Giola in una nota - l'amministrazione comunale e la Polizia Locale sono in costante contatto e collaborazione con le altre Forze dell'Ordine.

Invia nuovo commento