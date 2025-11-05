"Preoccupati per tagli alla scuola dell'infanzia"

"Nei nostri 10 anni di Amministrazione comunale, Cambiamo Arconate ha aumentato il sostegno alla scuola dell’infanzia 'parrocchiale', ora il Comune taglia di 15.000 euro".

Abbiamo appreso con preoccupazione, durante l’ultimo consiglio comunale, che la giunta ha tagliato di 15.000 euro i contributi alla scuola dell’infanzia “SS.Angeli Custodi”, riducendoli da 50.000 a 35.000 euro.

Una scelta che riteniamo sbagliata e immotivata, e che rischia di mettere in difficoltà una realtà educativa storica del nostro paese, attiva da più di 94 anni, che oggi conta 115 bambini iscritti. Una scelta, peraltro, che ci stupisce, perché inserita in un piano di investimenti per le nostre Scuole nel complesso serio e robusto, che offre diversi progetti e opportunità di crescita per i nostri studenti.

Nei nostri 10 anni di Amministrazione comunale, Cambiamo Arconate ha aumentato il sostegno alla scuola dell’infanzia “parrocchiale”: prima con il Sindaco Andrea Colombo, che ha innalzato il contributo a circa 47.000 euro all’anno, poi con il primo cittadino Sergio Calloni, che ha approvato in giunta una convenzione da 50.000 euro annui.

Soldi, questi, che sono serviti, negli anni, per calmierare e contenere i fisiologici aumenti delle rette e sostenere la scuola di fronte ai crescenti costi di gestione, tra cui - a titolo esemplificativo - il rinnovo contrattuale del personale educativo con aumenti della retribuzione e l’aumento dei prezzi delle materie prime. Soldi, dunque, stanziati a favore delle famiglie.

Oggi, invece, la diminuzione stabilita dalla giunta va nella direzione opposta, con il rischio che a rimetterci, alla fine, siano le famiglie degli iscritti.

All’Amministrazione abbiamo chiesto, in consiglio comunale, di fare un passo indietro e di rivedere questa decisione. Con spirito di dialogo e collaborazione, siamo a disposizione per valutare - assieme alla maggioranza - forme e modalità per reperire, nel Bilancio comunale, le risorse necessarie al ripristino dei contributi originari a favore della scuola dell’infanzia “SS. Angeli Custodi”.

