59mila euro per rinnovare la mensa scolastica

Prosegue con costanza l’impegno del Comune di Buscate per garantire ambienti scolastici sempre più sicuri, funzionali ed efficienti. Dopo diversi interventi dedicati a spazi e strutture, l’Amministrazione comunale ha recentemente concluso un importante lavoro di ammodernamento della mensa scolastica, per un investimento complessivo di 58.926 euro.

Un intervento che, come spiegato dal Comune, rientra tra quelle opere “poco visibili ma fondamentali” per assicurare qualità e sicurezza nel servizio quotidiano offerto agli alunni e al personale. Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato lo smontaggio e lo smaltimento dell’impianto esistente, la fornitura e posa di nuove cappe – una per il blocco cottura e una per la lavastoviglie – e l’installazione di motori dedicati, uno per l’immissione e un altro per l’estrazione. È stato inoltre rifatto integralmente l’impianto delle canalizzazioni e realizzato un nuovo collegamento elettrico con una linea dedicata. Un intervento tecnico, ma indispensabile per mantenere elevati gli standard igienico-sanitari e migliorare le condizioni di lavoro del personale addetto alla cucina.

Con questa operazione – sottolinea l’Amministrazione – Buscate conferma la propria attenzione verso la scuola e il benessere dei ragazzi, consapevole che la qualità dei servizi passa anche da investimenti strutturali spesso “nascosti”, ma di grande importanza per tutta la comunità.

