meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole sparse 11°
Mer, 29/10/2025 - 03:20

data-top

mercoledì 29 ottobre 2025 | ore 03:55

Il premio 'Città di Castano'

Il premio è stato assegnato alla memoria di don Lino Cerutti e della sua perpetua Armanda Cagossi, e ai giovanissimi Dana, Rebecca e Leonardo, tre bambini di appena otto anni, autori del progetto editoriale “Divertiti con i BFF”.
Castano Primo - Il premio 'Città di Castano' 2025

Un riconoscimento che unisce memoria e speranza, passato e futuro della comunità castanese. Nell’ambito della Festa Patronale, come ormai tradizione, si è svolta la cerimonia di consegna del “Premio Città di Castano Primo”, un appuntamento che celebra cittadini e realtà capaci di lasciare un segno tangibile nella vita della città.

Quest’anno, il premio è stato assegnato alla memoria di don Lino Cerutti e della sua perpetua Armanda Cagossi, e ai giovanissimi Dana, Rebecca e Leonardo, tre bambini di appena otto anni, autori del progetto editoriale “Divertiti con i BFF”.

La prima parte della cerimonia è stata dedicata al ricordo di don Lino Cerutti, primo parroco della Parrocchia Madonna dei Poveri, e di Armanda Cagossi, storica catechista e instancabile collaboratrice, “colonna” dell’oratorio.
Don Lino – hanno ricordato durante la serata – è stato molto più di una guida spirituale: un punto di riferimento per intere generazioni, promotore del primo gruppo sportivo parrocchiale, poi divenuto Virtus Madonna dei Poveri, e artefice di numerose iniziative che hanno contribuito alla crescita non solo religiosa, ma anche sociale e culturale del quartiere. Tra le tante, la creazione del Salone Officina, la nascita dell’Ente Morale di via Giolitti, l’organizzazione dei campeggi e il sostegno alla realizzazione del sottopasso ferroviario di via Giolitti.

Un’eredità preziosa, quella di don Lino e Armanda, che continua ancora oggi a vivere nei luoghi e nei volti della comunità.

La seconda parte della cerimonia ha invece avuto il volto fresco e sorridente dei tre piccoli autori Dana, Rebecca e Leonardo, premiati per il progetto “Divertiti con i BFF”: un libro di racconti e filastrocche nato da un gioco tra amici, ma diventato presto un vero e proprio strumento educativo e di sensibilizzazione.
L’obiettivo? Stimolare la fantasia dei bambini e, al tempo stesso, promuovere una maggiore consapevolezza su tematiche importanti come autismo, ADHD e distrofia muscolare.

Un lavoro accolto con entusiasmo dall’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”, che lo ha presentato ufficialmente, e sostenuto anche dalla DST Volley ’89 di Turbigo, oltre che da diversi giornali locali.

Due storie diverse, dunque, ma unite da un filo comune: l’amore per la comunità, la capacità di fare la differenza, e quella passione autentica che rende Castano Primo una città viva, capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Festa Patronale di San Zenone
Castano Primo - Una fiera in piazza Mazzini
Il programma prenderà il via sabato 25 ottobre con il tradizionale Concerto d’Autunno del Corpo Musicale Santa Cecilia, in programma alle ore 21 all’Auditorium Paccagnini.
“La generosità che fa la differenza”
Castano Primo - “La generosità che fa la differenza”
A presentare il volume sono stati Stefano Natoli, giornalista e cofondatore del Centro studi territoriali Athene noctua, e Luciano Marzorati, studioso di storia locale, che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra le biografie di figure straordinarie che hanno saputo trasformare il proprio tempo in dono per gli altri.
Si accendono le luci del “PAC Cineforum”: un viaggio nel cinema che fa pensare e discutere
Castano Primo - Luca Fusetti presenta il Cineforum 2025
Da questa sera ogni lunedì alle ore 21, da ottobre a marzo, la sala dell'Auditorium Paccagnini accoglierà il pubblico per una nuova avventura sul grande schermo.

Invia nuovo commento