Rugby Parabiago e VIVI energia rinnovano la partnership

Con l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità dell’offerta educativa e sportiva sul territorio, VIVI energia sarà ancora una volta Title Sponsor del settore Minirugby.

Rugby Parabiago è lieto di annunciare il rinnovo triennale della partnership con VIVI energia, brand di Vivigas S.p.A., tra i principali operatori indipendenti di vendita di energia elettrica, gas metano, soluzioni per l’efficienza energetica e servizi di connettività (fibra e telefono) in Italia con 28 store sul territorio, che anche per la stagione sportiva 2025/2028 conferma il proprio sostegno a numerose iniziative del club, rafforzando un legame basato su valori condivisi, attenzione al territorio e sostegno alle nuove generazioni.

Con l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità dell’offerta educativa e sportiva sul territorio, VIVI energia sarà ancora una volta Title Sponsor del settore Minirugby, che prende ufficialmente il nome di “VIVI energia Minirugby Parabiago”, accompagnando nella crescita sportiva e umana centinaia di bambine e bambini che ogni settimana scendono in campo con passione e spirito di squadra.

Il supporto dell’azienda si estende anche ai Camp estivi e a tutti i camp formativi organizzati durante l’anno, che sono ormai diventati veri e propri momenti di aggregazione per i bambini e i ragazzi dai 5 ai 12 anni, pensati per sviluppare le capacità di coordinamento-motorio sin dall’infanzia, e far comprendere anche ai più piccoli l’importanza del gioco di squadra, oltre che al Red&Blue Afterschool per i ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado, un appuntamento di condivisione e studio tra grandi e piccoli, e al prestigioso Trofeo del Galletto, uno degli eventi più attesi del panorama giovanile rugbistico. Attraverso le diverse iniziative, saranno raggiunti complessivamente circa un migliaio di bambini su tutto il territorio.

Il logo VIVI energia sarà visibile sulle maglie da gioco dei piccoli atleti, così come su tutti i materiali di comunicazione legati agli eventi, alle attività giovanili e al grande evento estivo Rugby Sound, il festival musicale che ogni anno richiama migliaia di partecipanti all’Isola del Castello di Legnano.

Una novità importante di quest’anno riguarda il sostegno da parte di VIVI energia anche al progetto di Rugby Integrato di Rugby Parabiago Cares, l’impresa sociale legata al Club rossoblù. Un’attività che promuove l’inclusione attraverso il rugby, coinvolgendo atleti con disabilità e fragilità di varia natura per vivere lo sport come strumento di relazione, crescita e integrazione.

“Siamo orgogliosi di poter contare ancora sul supporto di VIVI energia, un partner che condivide la nostra visione educativa, inclusiva e comunitaria dello sport”, dichiara Cristiano Bienati, Amministratore di Rugby Parabiago. “Con questo rinnovo, rafforziamo un percorso comune che guarda al futuro con entusiasmo e responsabilità”.

“Siamo lieti di rinnovare per altre tre stagioni la partnership tra VIVI energia e il Rugby Parabiago, confermando così il nostro impegno a fianco di un progetto educativo e formativo di grande valore come il Minirugby, che abbiamo seguito con passione in questi anni e che è cresciuto nel tempo. Con questa partnership vogliamo continuare a contribuire in modo concreto alla crescita umana e sportiva dei più piccoli, trasmettendo i valori fondamentali dello sport in cui crediamo fermamente, come il gioco di squadra, il rispetto e la collaborazione”, afferma Andrea Bolla, Presidente e Amministratore Delegato di VIVI energia.

Con questo rinnovato accordo, Rugby Parabiago e VIVI energia confermano la loro alleanza a favore di uno sport aperto, formativo e accessibile a tutti.

