L'iniziativa, organizzata dall'Amministrazione e dalla società sportiva, mira a sottolineare un insieme di elementi di primaria rilevanza: dall'importanza del fare squadra al coraggio di compiere scelte e assumere decisioni alla lealtà verso se stessi e gli altri.

Insieme. Per promuovere, attraverso il rugby, l'aggregazione tra i ragazzi e la loro crescita nel segno della responsabilità e dell'equilibrio. Comune di Parabiago e locale Rugby club hanno unito nel nome del progetto in questione i loro sforzi. L'iniziativa si chiama 'Educhiamo con il rugby a Parabiago' e, come si legge tra le pieghe della sua presentazione, "contribuisce allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei partecipanti e prevede una formazione educativa non formale, aggregazione sociale e attività ludico sportive". Tutto con il fine di "creare e rinforzare lo spirito di squadra tra gli alunni del secondo anno e del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado e lo sviluppo delle soft skills di ogni partecipante al progetto". In concreto, le due realtà si prefiggono di "organizzare un percorso ludico scolastico e sportivo in aula e sul campo da rugby", visto come portatore di valori etici e morali che possono essere capisaldi anche nella gestione della vita in generale. L'iniziativa mira a sottolineare un insieme di elementi di primaria rilevanza: dall'importanza del fare squadra al coraggio di compiere scelte e assumere decisioni alla lealtà verso se stessi e gli altri. "Tale attività di squadra - spiegano ancora i promotori del progetto - può andare a contrastare episodi di bullismo e cyberbullismo contrapponendosi agli atteggiamenti prepotenti del singolo bullo, alla prevaricazione e all'arroganza verso chi è più fragile e debole". E' prevista una serie di incontri in aula con esponenti del mondo dello sport, e nella seconda fase gli studenti avranno la possibilità di partecipare all'attività della società rugbystica cittadina.

